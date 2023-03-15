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Звезде «Лимонадного Джо» Ольге Шоберовой исполнилось 80 лет

15 марта
2023 год

Новости кино >>
15 марта 2023

Сегодня, 15 марта, исполнилось 80 лет секс-символу 60-70-х, популярной чехословацкой и итальянской актрисе Ольге Шоберовой, памятной зрителям по «Лимонадному Джо».

Звезде «Лимонадного Джо» Ольге Шоберовой исполнилось 80 лет
фото: zeny.iprima

Будущая звезда родилась 15 марта 1943 года в чешской Праге, из-за немецкой оккупации входившей в протекторат Богемия и Моравия. В кино с 1963-го, дебютировала в комедии «Было нас десять». Исполнила яркие роли в пародиях знаменитых чешских режиссеров Олдржиха Липского («Лимонадный Джо», «Адела еще не ужинала») и Вацлава ВорличекаКто хочет убить Джесси?», «Пан, вы вдова»). Снималась в США, ФРГ и Франции. С 1968-го по 1972-й работала в Италии под псевдонимом Олинка Берова. Фотографии с ней были опубликованы в журнале Playboy. Ее популярность в Европе была сопоставима с известностью Урсулы Андрес и Брижит Бардо.

На счету актрисы около 30 ролей. Помимо вышеназванных режиссеров, она сотрудничала с Индржихом ПолакомИкар-1»), Карелом ЗеманомХроника шута») и Анри Вернёем25-й час»). В 1968-м предстала в образе Лукреции Борджиа в итальянской «Лукреции Борджиа, возлюбленной дьявола». Последний раз появилась на большом экране 40 лет назад в приключенческой ленте «Гибель "Аполлонии"». Была замужем за актером Брэдом Харрисом и продюсером Джоном Колли. В настоящий момент живет в Лос-Анджелесе. Ее дочь Сабрина Колли засветилась вместе с матерью в одном из фильмов, а сейчас работает в кино костюмером.
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25-й часАдела еще не ужиналаГибель "Аполлонии"Икар-1Кто хочет убить Джесси?Лимонадный ДжоХроника шута

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Звезде «Лимонадного Джо» Ольге Шоберовой исполнилось 80 лет фотографии
Звезде «Лимонадного Джо» Ольге Шоберовой исполнилось 80 лет фотографии
Звезде «Лимонадного Джо» Ольге Шоберовой исполнилось 80 лет фотографии
Звезде «Лимонадного Джо» Ольге Шоберовой исполнилось 80 лет фотографии
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