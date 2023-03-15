Звезде «Лимонадного Джо» Ольге Шоберовой исполнилось 80 лет

Сегодня, 15 марта, исполнилось 80 лет секс-символу 60-70-х, популярной чехословацкой и итальянской актрисе Ольге Шоберовой
, памятной зрителям по «Лимонадному Джо
».
Будущая звезда родилась 15 марта 1943 года в чешской Праге, из-за немецкой оккупации входившей в протекторат Богемия и Моравия. В кино с 1963-го, дебютировала в комедии «Было нас десять». Исполнила яркие роли в пародиях знаменитых чешских режиссеров Олдржиха Липского
(«Лимонадный Джо», «Адела еще не ужинала
») и Вацлава Ворличека
(«Кто хочет убить Джесси?
», «Пан, вы вдова»). Снималась в США, ФРГ и Франции. С 1968-го по 1972-й работала в Италии под псевдонимом Олинка Берова. Фотографии с ней были опубликованы в журнале Playboy. Ее популярность в Европе была сопоставима с известностью Урсулы Андрес
и Брижит Бардо
.
На счету актрисы около 30 ролей. Помимо вышеназванных режиссеров, она сотрудничала с Индржихом Полаком
(«Икар-1
»), Карелом Земаном
(«Хроника шута
») и Анри Вернёем
(«25-й час
»). В 1968-м предстала в образе Лукреции Борджиа в итальянской «Лукреции Борджиа, возлюбленной дьявола». Последний раз появилась на большом экране 40 лет назад в приключенческой ленте «Гибель "Аполлонии"
». Была замужем за актером Брэдом Харрисом
и продюсером Джоном Колли. В настоящий момент живет в Лос-Анджелесе. Ее дочь Сабрина Колли засветилась вместе с матерью в одном из фильмов, а сейчас работает в кино костюмером.
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