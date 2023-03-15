Квентин Тарантино снимет фильм про кинокритика

Десятый фильм Квентина Тарантино
получил название «Кинокритик» (The Movie Critic), уверяет The Hollywood Reporter
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События фильма развернутся в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе, а титульным персонажем станет женщина. Инсайдеры предполагают, что речь идет о Полин Кейл, одной из самых влиятельных кинокритиков всех времен. Писательница, скончавшаяся в 2001 году, была известна драчливыми боями с редакторами и режиссерами. По просьбе Уоррена Битти
непродолжительное время выступала консультантом на студии Paramount. Ранее Тарантино неоднократно восхищался Кейл.
Старт съемок картины, которой режиссер собирается завершить свою карьеру, запланирован на ближайшую осень. Кто сыграет главную роль, пока неизвестно.
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