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Квентин Тарантино снимет фильм про кинокритика

15 марта
2023 год

Новости кино >>
15 марта 2023
Десятый фильм Квентина Тарантино получил название «Кинокритик» (The Movie Critic), уверяет The Hollywood Reporter.

Квентин Тарантино снимет фильм про кинокритика
фото: theplaylist.net

События фильма развернутся в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе, а титульным персонажем станет женщина. Инсайдеры предполагают, что речь идет о Полин Кейл, одной из самых влиятельных кинокритиков всех времен. Писательница, скончавшаяся в 2001 году, была известна драчливыми боями с редакторами и режиссерами. По просьбе Уоррена Битти непродолжительное время выступала консультантом на студии Paramount. Ранее Тарантино неоднократно восхищался Кейл.

Старт съемок картины, которой режиссер собирается завершить свою карьеру, запланирован на ближайшую осень. Кто сыграет главную роль, пока неизвестно.
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№ 1
Крэг Хэк (Минск)   15.03.2023 - 14:09
Краткий синопсис: однажды в Голливуде волею судьбы оказывается Беатрис Киддо и начинает мочить направо и налево местных Латунских. читать далее>>
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