Квентин Тарантино снимет фильм про кинокритика

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За режиссуру наградили Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта

«Оскар» за лучший фильм получил «Всё везде и сразу»

Совпадет ли выбор Кино-Театр.Ру с мнением американских киноакадемиков?

Кто получит «Оскар»-2023: Ожидания и прогнозы

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«Моя мама – шпион»: Ирина Пегова в роли отечественного Джеймса Бонда

А также Владимир Вдовиченков и Георгий Дронов, которые играют ее мужей – бывшего и нынешнего