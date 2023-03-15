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Степан Бурнашев разыгрывает роль в своем новом фильме

15 марта
2023 год

Новости кино >>
15 марта 2023
Степан Бурнашев в рамках проката своего детективного триллера «Айта» проводит конкурс, благодаря которому любой зритель сможет стать актером в его следующем фильме, выполнив несколько простых условий. Актерский опыт и место проживания не имеют значения. Конкурс продлится до 9 апреля, итоги объявят 15 мая.

Степан Бурнашев разыгрывает роль в своем новом фильме

Условия конкурса очень простые. Для участия следует посмотреть «Айту» в кинотеатре, поделиться своими впечатлениями о фильме в любой социальной сети не позднее 9 апреля, сделать скрин своего поста или сторис, зайти на сайт aitafilm.ru и зарегистрироваться, заполнив форму участника и приложив скрин, после чего дождаться майского подведения результатов и получить роль в большом кино.

«Многие знают, что, помимо профессиональных актеров, я много работаю с обычными людьми – мне нравится раскрывать их фактуру и находить к ним подход. И часто я слышу вопросы "Как получить роль в вашем фильме?" или "Как попасть на съемки?". В этот раз я решил дать эту возможность каждому желающему. Ведь я совершенно уверен, что не профильное образование делает нас режиссерами или актерами, а желание и энтузиазм. В каждом из нас так много уникальности, которую я люблю раскрывать с помощью камеры», – считает режиссер.



Посмотреть ленту «Айта» на больших экранах можно начиная с премьерных показов с присутствием режиссера в Москве (24 марта в «Каро Октябрь 11») и Санкт-Петербурге (22 марта в «Доме кино»). В широкий прокат фильм выходит 30 марта. Он будет доступен по Пушкинской карте.
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