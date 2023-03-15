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Объявлены победители Фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»

15 марта
2023 год

Новости кино >>
15 марта 2023

15 марта в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград 2-го Фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+». Самым ожидаемым проектом на российских стриминговых сервисах стала мокьюментари-комедия для онлайн-кинотеатра ИВИ «Дело о пропавшей деревне». Приз за «Оригинальный сериал» получили «Актрисы», готовящиеся к выходу на Кинопоиск и Wink.

Объявлены победители Фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+»
фото: "Дело о пропавшей деревне"

Военный детектив «Операция "Неман"» (режиссер — Сергей Виноградов, в главных ролях Александр Яценко, Алексей Кравченко, Алексей Макаров и Андрей Смоляков) получил специальный приз от «Российской газеты» и признан «Самой оригинальной коллаборацией» прошедшего фестиваля — в производстве сериала по мотивам романа Владимира Богомолова задействованы видеосервис Wink, Star Media Vision, телеканалы РЕН ТВ и «Звезда». В номинации «Оригинальный сценарий» победил проект KION «Бэби-тур», сценарий для него написал Василий Сигарев.

Приз за оригинальное режиссерское видение взял Федор Бондарчук («Актрисы»). Актерские награды фестиваля получили Иван Янковский («Плейлист волонтера») и женский ансамбль «Бэби-тура» (Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова).

«Самый оригинальный эксперимент с контентом» произведен в рамках продвижения сериала «ЮЗЗЗ» (Premier): в Ростове-на-Дону открылась арт-шаурмичная по мотивам криминального сериала. Грядущий эксклюзив Okko «Плейлист волонтера», помимо «Оригинального актера», также завоевал призы за музыку и подбор актерского ансамбля (кастинг-директор проекта — Мария Галактионова).

Жюри СМИ также вручило приз «Плейлисту волонтера» и отметило дипломами «Бэби-тур» («За формулировку русской мечты») и «Дело о пропавшей деревне» («За безумие в юморе»).

Вручение призов 2-го Фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» состоялось в рамках выставки-форума CSTB.PRO.MEDIA. Генеральным партнером фестиваля стал Институт развития интернета. Программный директор фестиваля – Сусанна Альперина.
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