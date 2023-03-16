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Линейку «Сказочных мелодрам» откроет сериал с Анастасией Сорокиной и Михаилом Химичевым

16 марта
2023 год

Новости кино >>
16 марта 2023
Телеканал «Dомашний» представляет новую линейку «Сказочных мелодрам». Откроет ее проект «Сто дорог» с Анастасией Сорокиной и Михаилом Химичевым.

Линейку «Сказочных мелодрам» откроет сериал с Анастасией Сорокиной и Михаилом Химичевым
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Женя приходит в полное отчаяние, когда бывший муж похищает ее дочь из детского сада. Поиски Алены приводят Женю в небольшой северный город, куда недавно приехал мужчина с девочкой. Выяснилось, что она ошиблась, и отец девочки, бывший следователь Дмитрий, берется помочь Жене в поисках дочери.

21 марта зрительницы смогут увидеть мелодраму «Время жениться». По сюжету много лет назад муж Евгении ушел к другой и ей пришлось самостоятельно воспитывать двух дочерей. Старшая – гордость матери, а младшая – причина постоянного беспокойства. Евгения не догадывается, что дочери считают ее источником своих проблем и неудач. Сестры решают, что маме нужна собственная личная жизнь. Все меняется, когда Евгения решает продать дачу и знакомится с риелтором Кириллом, постепенно понимая, что этот уверенный в себе мужчина все больше ей нравится. В главных ролях — Мария Аниканова и Владислав Резник.

Линейку «Сказочных мелодрам» откроет сериал с Анастасией Сорокиной и Михаилом Химичевым
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит неделю премьер мелодрама «Удержи меня», которую покажут 22 марта. Главная героиня Ольга (Анастасия Савосина), успешная женщина средних лет, в день отъезда в санаторий случайно застает своего мужа, преподавателя университета, в объятиях студентки. Она не знает, что это просто нелепое совпадение и совершает необдуманный поступок – знакомится в отпуске с мужчиной. Казалось бы – ничего не значащее знакомство, но муж узнает о новом «увлечении» Ольги, и все запутывается еще больше.

23 марта состоится премьера проекта «Женить нельзя рассорить», где сыграли Светлана Антонова, Мария Добржинская, Виталий Кудрявцев и Олег Филипчик. Это история Риты и Ани, познакомившихся в роддоме. Рита родила сына Рому, Аня – дочь Машу. Жизнь развела их, но спустя много лет подруги встретились снова. Обе состоялись в профессии, но в личной жизни – полный штиль. Рома стал программистом, а Маша думает только о карьере. Эта случайная встреча доставляет немало хлопот Роме и Маше, ведь мамы твердо решили их поженить. С этого момента проблемы только начались, ведь взрослые мамы попали в круговорот событий, которые в корне изменили их жизни.

Линейку «Сказочных мелодрам» откроет сериал с Анастасией Сорокиной и Михаилом Химичевым
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершает неделю премьер 24 марта мелодрама «Одиночества.net». По сюжету жизнь Тани Лейкиной рушится в один момент: ее увольняют с работы, а жених уходит к более обеспеченной женщине. Случайно Таня узнает, что он был завсегдатаем сайта знакомств «Одиночества.net», и решает отомстить обидчику – найти «идеального жениха» на этом же сайте. В поисках ей помогает бывший однокурсник Юра. Впоследствии они сближаются, и Таня понимает, что Юра обладает всеми качествами мужчины, которого она так долго искала. Главные роли исполнили Валерия Бурдужа и Владимир Гуськов.
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обсуждение >>
№ 5
Киноман1985   14.03.2023 - 13:37
Самое милое из статьи это фото с желтыми комочками на руках. Получается принесли цыплят на пикник(((. Или это волшебник сидит, который умеет колдовать. Серия как бы называется Сказочные мелодрамы. читать далее>>
№ 4
ПравдаБ   12.03.2023 - 17:47
Наконец-то что-то новенькое на телеканале Домашнем. Поглядиииим читать далее>>
№ 3
babydylnova   11.03.2023 - 23:29
Почему так много внимания уделяют вышедшим новинкам на этом канале? Максимально скучные и однотипные премьеры. Ничего интересного и нового не выпускают. Жалко потраченного времени. читать далее>>
№ 2
Виталий Пекарев   11.03.2023 - 23:15
Сначала я подумал, откуда у "Домашнего" столько ресурсов на все эти сериалы. А потом понимаю, что они не особо дорого сняты. Делают ставки на количество... читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   11.03.2023 - 16:37
Ничего толкового не нашел. Картинки яркие и сочные, правда внешность бывает обманчива. Канал все же женский, дамам хоть будет приятно смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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