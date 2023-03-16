Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Время возвращаться в Коноху: в честь юбилея «Наруто» выпустят четыре новые серии

16 марта
2023 год

Новости кино >>
16 марта 2023
В октябре прошлого года «Наруто» исполнилось 20 лет. Отпраздновать юбилей культового аниме студия PierrotКрутой учитель Онидзука», «Токийский гуль») решила выпуском четырех совершенно новых эпизодов. Выход в эфир намечен на сентябрь, а в июле запланирован повторный показ избранных серий времен пятого Хокагэ.

Время возвращаться в Коноху: в честь юбилея «Наруто» выпустят четыре новые серии

В прошлом октябре студия Pierrot начала транслировать видеоролик «Путь Наруто», в котором 20-летняя история легендарного сёнэна сжата до 10 минут.

Читать «Истребитель демонов» — одно самых популярных сёнэн-аниме на сегодня
История основана на манге Масаси Кисимото и рассказывает о приключениях мальчика-синоби Наруто Удзумаки, который мечтает стать Хокаге — сильнейшим ниндзя и лидером своей деревни. На первый взгляд, задача невыполнима, ведь более нерадивого воина, чем Наруто, еще поискать. Но в теле юноши заключен дух Девятихвостого Лиса — жуткого демона, что в любой момент может вырваться на свободу.

Время возвращаться в Коноху: в честь юбилея «Наруто» выпустят четыре новые серии

В Японии «Наруто» впервые начали транслировать 3 октября 2002 года. Сериал быстро завоевал популярность во всем мире, породив множество сиквелов, спин-оффов и адаптаций. Несмотря на возраст, аудитория «Наруто» регулярно обновляется, позволяя проекту удерживать рейтинги популярности и порождая новое поколение зрителей, которое знает, как бегают настоящие синоби.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Studio PierrotАнимацияанимесёнэн
фильмы
Боруто: Новое поколение НарутоКрутой учитель ОнидзукаНарутоТокийский гуль

фотографии >>
Время возвращаться в Коноху: в честь юбилея «Наруто» выпустят четыре новые серии фотографии
Время возвращаться в Коноху: в честь юбилея «Наруто» выпустят четыре новые серии фотографии
Время возвращаться в Коноху: в честь юбилея «Наруто» выпустят четыре новые серии фотографии
Время возвращаться в Коноху: в честь юбилея «Наруто» выпустят четыре новые серии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Федоренко
13 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Федоренко.

День рождения >>

Сергей Афанасьев
Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Ольга Ергина
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Александр Тимошкин
Нина Шацкая
Сергей Юрский
Карлхайнц Бём
Сиена Гиллори
Александра Даддарио
Белен Руэда
Надя Тиллер
Мечислав Цибульский
Изабель Юппер
все родившиеся 16 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram