Время возвращаться в Коноху: в честь юбилея «Наруто» выпустят четыре новые серии

В октябре прошлого года «Наруто
» исполнилось
20 лет. Отпраздновать юбилей культового аниме студия Pierrot
(«Крутой учитель Онидзука
», «Токийский гуль
») решила выпуском четырех совершенно новых эпизодов. Выход в эфир намечен на сентябрь, а в июле запланирован повторный показ избранных серий времен пятого Хокагэ.
В прошлом октябре студия Pierrot начала транслировать
видеоролик «Путь Наруто», в котором 20-летняя история легендарного сёнэна
сжата до 10 минут.
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«Истребитель демонов» — одно самых популярных сёнэн-аниме на сегодня
История основана на манге Масаси Кисимото
и рассказывает о приключениях мальчика-синоби Наруто Удзумаки, который мечтает стать Хокаге — сильнейшим ниндзя и лидером своей деревни. На первый взгляд, задача невыполнима, ведь более нерадивого воина, чем Наруто, еще поискать. Но в теле юноши заключен дух Девятихвостого Лиса — жуткого демона, что в любой момент может вырваться на свободу.
В Японии «Наруто» впервые начали транслировать 3 октября 2002 года. Сериал быстро завоевал популярность во всем мире, породив множество сиквелов
, спин-оффов и адаптаций. Несмотря на возраст, аудитория «Наруто» регулярно обновляется, позволяя проекту удерживать рейтинги популярности и порождая новое поколение зрителей, которое знает, как бегают настоящие синоби.
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