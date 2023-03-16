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Стартовали съемки третьего сезона веб-сериала «Про людей и про войну»

16 марта
2023 год

Новости кино >>
16 марта 2023
В Подмосковье стартовали съемки третьего сезона веб-сериала «Про людей и про войну» – продолжения цикла короткометражных фильмов о событиях времен Великой Отечественной войны, который создается при поддержке Института развития интернета. В основе новых серий воспоминания очевидцев, испытавших на себе тяготы военного времени, уточняет пресс-служба ИРИ.

Стартовали съемки третьего сезона веб-сериала «Про людей и про войну»
фото: пресс-служба ИРИ

В 2023-м выйдет минимум семь новых фильмов, которые будут доступны на одноименных каналах в социальных сетях Вконтакте, Youtubе, Одноклассники, Rutube. Премьера первой серии будет приурочена к празднованию Дня Победы 9 мая.

«Мы очень рады приступить к созданию долгожданного нового сезона. Без зрительского успеха история нашего веб-сериала не получилась бы такой длинной, ведь два первых сезона уже набрали суммарно на официальных каналах более 63 миллионов просмотров, и каждый день мы получаем в комментариях запросы на новые серии. Сейчас тема Победы советского народа в Великой Отечественной войне, незыблемости нашей истории актуальна как никогда, поэтому наши новые сюжеты будут очень перекликаться с событиями сегодняшнего дня. У времени есть своя память – история», — рассказала продюсер сериала Анна Чижова, после чего добавила, что новеллы «Про людей и про войну» активно выходят офлайн по всей стране – фильмы берут в школы и вузы для показа на мероприятиях, посвященных памятным датам.



На данный момент цикл получил призы 27 кинофестивалей, включая восемь зарубежных. Среди них – британский London Web Fest, бразильский Rio Web Fest, филиппинский Dreamanila, аргентинский BUEIFF Series, сингапурский World Film Carnival, китайский Shanghai International Short Week, сербский Serbian International Monthly Film Carnival, а также итальянские Fabrino Film Fest и Rome Prisma Film Awards.
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Стартовали съемки третьего сезона веб-сериала «Про людей и про войну» фотографии
Стартовали съемки третьего сезона веб-сериала «Про людей и про войну» фотографии
Стартовали съемки третьего сезона веб-сериала «Про людей и про войну» фотографии
Стартовали съемки третьего сезона веб-сериала «Про людей и про войну» фотографии
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