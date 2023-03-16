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Мальчик подружился с верблюжонком в трейлере «Принца пустыни»

16 марта
2023 год

Новости кино >>
16 марта 2023
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию трейлер французского приключенческого фильма «Принц пустыни», который выйдет в российский прокат 6 апреля.



По сюжету 12-летний Зоди живет в пустыне со своим племенем, дружит с ветеринаром Джулией и не очень любит ходить в школу. Жизнь мальчика переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает осиротевшего верблюжонка Тею. Так зарождается удивительная дружба, которая быстро оказывается под угрозой: местный браконьер Тарек жаждет заработать на молодом верблюде, ведь тот оказался исключительным бегуном и может выиграть не одно соревнование. Чтобы уберечь четвероногого друга Зоди отправляется в опасное путешествие через всю Сахару. Их ждет множество опасностей – стычки с бандитами, песчаные бури и соленое море – и большая цель на горизонте: стать участниками легендарной верблюжьей гонки в Абу-Даби.

Главную роль в картине Эрика Барбье исполнил Ясир Дриф. Компанию ему составили Александра Лами, Юссеф Ажди и Саид Бей.

Мальчик подружился с верблюжонком в трейлере «Принца пустыни»

За визуальную составляющую фильма отвечает выдающийся французский оператор Тьерри Арбогаст, работавший с Люком Бессоном, Брайаном Де Пальмой, Эмиром Кустурицей, Патрисом Леконтом, Андре Тешине, Ником Кассаветисом и другими известными режиссерами. Для Арбогаста и Барбье это вторая совместная работа — в 1991 году вышла их мелодрама «Пылающий костер» с Марушкой Детмерс и Жан-Марком Барром.
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