Мальчик подружился с верблюжонком в трейлере «Принца пустыни»

Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию трейлер французского приключенческого фильма «Принц пустыни
», который выйдет в российский прокат 6 апреля.
По сюжету 12-летний Зоди живет в пустыне со своим племенем, дружит с ветеринаром Джулией и не очень любит ходить в школу. Жизнь мальчика переворачивается с ног на голову, когда он обнаруживает осиротевшего верблюжонка Тею. Так зарождается удивительная дружба, которая быстро оказывается под угрозой: местный браконьер Тарек жаждет заработать на молодом верблюде, ведь тот оказался исключительным бегуном и может выиграть не одно соревнование. Чтобы уберечь четвероногого друга Зоди отправляется в опасное путешествие через всю Сахару. Их ждет множество опасностей – стычки с бандитами, песчаные бури и соленое море – и большая цель на горизонте: стать участниками легендарной верблюжьей гонки в Абу-Даби.
Главную роль в картине Эрика Барбье исполнил Ясир Дриф. Компанию ему составили Александра Лами
, Юссеф Ажди
и Саид Бей
.
За визуальную составляющую фильма отвечает выдающийся французский оператор Тьерри Арбогаст
, работавший с Люком Бессоном
, Брайаном Де Пальмой
, Эмиром Кустурицей
, Патрисом Леконтом
, Андре Тешине
, Ником Кассаветисом
и другими известными режиссерами. Для Арбогаста и Барбье это вторая совместная работа — в 1991 году вышла их мелодрама «Пылающий костер
» с Марушкой Детмерс
и Жан-Марком Барром
.
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