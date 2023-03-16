Мальчик подружился с верблюжонком в трейлере «Принца пустыни»

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Спутник телезрителя «14+»: Просто дети стали старше В ночь с 16 на 17 марта, 02:05, viju TV1000 русское

Новости кино Стася Милославская, Кирилл Кяро и Глеб Калюжный пройдут Северный морской путь На Чукотке начались съемки исторической драмы «Челюскин. Первые»

Интервью Егор Бероев: «Глаза актера передают больше, чем рога барана» Актер рассказал о фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», мате, риске и ощутимости реальных событий

Лайфстайл После бала: Мария Шарапова, Моника Левински и Шэрон Стоун Вечеринка журнала «Vanity Fair» в честь премии «Оскар»

Спутник телезрителя «Кухня в Париже»: Смесь французского с нижегородским В ночь с 15 на 16 марта, 01:15, СТС