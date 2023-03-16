Александра Ребенок станет антагонистом Николая Добрынина во втором сезоне комедии «Против всех»

К команде комедии присоединится Александра Ребенок. Ей досталась роль антагониста деда Захара – беспринципной и безбашенной Барбары, готовой пойти на все, чтобы снести дом Занозиных.
Сериал рассказывает историю деда Захара (Добрынин) – единственного из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Когда старый лес вырубили, а пруд осушили, дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. В то же время его внук Богдан (Елецкий) влюбился в дочку застройщика Майю (Юсковец). Но упрямый Захар решает идти до конца. Он вступает в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек. Премьера «Против всех» состоялась на Start в январе этого года, а финальный эпизод первого сезона вышел в онлайн-кинотеатре 13 марта.
обсуждение >>