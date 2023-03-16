Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Александра Ребенок станет антагонистом Николая Добрынина во втором сезоне комедии «Против всех»

16 марта
2023 год

Новости кино >>
16 марта 2023

Комедия «Против всех» получит второй сезон. Согласно пресс-службе платформы Start, новые эпизоды сериала выйдут в самом онлайн-кинотеатре и на телеканале СТС уже в этом году.

К главным ролям вернутся Николай Добрынин, Сергей Лавыгин, Александра Урсуляк, Тимофей Елецкий и Василиса Юсковец. Во втором сезоне Занозины продолжат бороться за свой дом с застройщиком, чей жилой комплекс окружил старый участок. Чтобы придать истории огласку, семейство примет участие в популярном ток-шоу.

Александра Ребенок станет антагонистом Николая Добрынина во втором сезоне комедии «Против всех»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

К команде комедии присоединится Александра Ребенок. Ей досталась роль антагониста деда Захара – беспринципной и безбашенной Барбары, готовой пойти на все, чтобы снести дом Занозиных.

Сериал рассказывает историю деда Захара (Добрынин) – единственного из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Когда старый лес вырубили, а пруд осушили, дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. В то же время его внук Богдан (Елецкий) влюбился в дочку застройщика Майю (Юсковец). Но упрямый Захар решает идти до конца. Он вступает в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек. Премьера «Против всех» состоялась на Start в январе этого года, а финальный эпизод первого сезона вышел в онлайн-кинотеатре 13 марта.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Против всех», «Престиж» и новый сезон «Содержанок»: Start поделился планами на 2023 год
Комедия «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк стартует 2 января
Николай Добрынин выступит «Против всех»
Поиск по меткам
STARTСТС
персоны
Николай ДобрынинТимофей ЕлецкийСергей ЛавыгинАлександра РебенокАлександра УрсулякВасилина Юсковец
фильмы
Против всех

анонс

Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»

Скорбим

Анатолий Федоренко
13 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Федоренко.

День рождения >>

Сергей Афанасьев
Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Ольга Ергина
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Александр Тимошкин
Нина Шацкая
Сергей Юрский
Карлхайнц Бём
Сиена Гиллори
Александра Даддарио
Белен Руэда
Надя Тиллер
Мечислав Цибульский
Изабель Юппер
все родившиеся 16 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?