Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Бывший боксер Денис Никифоров вернется в родной город 20 марта

17 марта
2023 год

Новости кино >>
17 марта 2023
Премьера сериала «Хозяин» с Денисом Никифоровым состоится 20 марта в эфире НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.

Бывший боксер Денис Никифоров вернется в родной город 20 марта
фото: Пресс-служба НТВ

В центре истории − бывший боксер Егор Таранцев, который приезжает в родной приморский городок на похороны матери. 20 лет назад он уехал на соревнования и больше не возвращался в эти края. Карьера пошла в гору, из любителя он превратился в профессионала, бился за чемпионский титул в Лас-Вегасе, все на ринге складывалось удачно, пока однажды врачи не огласили Егору приговор: если он не остановится, то последствия могут быть непоправимы – от инсульта до смерти.

«Сериал «Хозяин» стал прекрасным завершением моей боксерской карьеры в кинематографе. Рад, что точку в этом виде спорта я поставил, исполнив роль замечательного персонажа Егора Таранцева. С каскадерами, работавшими на площадке, мы знакомы давно, поэтому какие-то технические вещи нам удалось осуществить быстро и красиво. Но дублеров у меня не было, все трюки я выполнял самостоятельно. Кстати, в боксерском зале, где проходили съемки, висели плакаты с моим изображением из другой кинокартины, посвященной боксу», — рассказал Денис Никифоров.

Бывший боксер Денис Никифоров вернется в родной город 20 марта
фото: Пресс-служба НТВ

Егор был уверен, что вернулся в этот раз в родной город ненадолго, но непредвиденная ситуация полностью изменила его планы: во время конфликта с бандой дальнобойщиков один из них погибает. Егор защищался, для него это была самооборона, но теперь его подозревает полиция и ищут бандиты. В самом городе, как и раньше, все неблагополучно, и Егор начинает помогать местным жителям, не допуская беспредела разгулявшейся преступности. Обретя защитника в лице Егора, местные обращаются к нему за помощью, для горожан главный герой становится своего рода «хозяином».

В кадре компанию Никифорову составили Ирина Таранник, Николай Козак, Сергей Шариффулин, Петр Баранчеев, Дмитрий Лавров и другие. За режиссуру проекта отвечал Мирослав Малич.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«22 минуты»: Пираты XXI века
Солист «АукцЫона» Олег Гаркуша перевоплотится в священника в новом проекте Свердловской киностудии
«Акушер» с Никитой Панфиловым и шестой сезон «Невского»: НТВ озвучил планы на первые месяцы 2023 года
Елена Яковлева предстает в образе «Дамы с собачкой»
Анна Ковальчук вернется с новым сезоном «Тайн следствия»
Гоша Куценко возвращается на станцию «Скорой помощи»
Анна Ковальчук продолжит погоню за преступниками 28 ноября
Дорогие мои лунатики: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в Министерстве культуры
Яков Шамшин и Дарья Ленда вернулись к своим ролям в продолжении «Стражей Отчизны»
Дарья Урсуляк перевоплотится в «Неукротимую Неупокоеву»
Максим Дрозд снова встанет на стражу Байкала
Анна Ковальчук приступила к съемкам в новых «Тайнах следствия»
Денис Никифоров превратится в «Ангела мести»
Можем повторить: 23 продолжения российских сериалов, ожидаемых этой осенью
Начались съёмки «Дамы с собачкой» с Еленой Яковлевой и Александром Балуевым
Денис Никифоров, Татьяна Арнтгольц и Нелли Уварова снимаются в «Ангеле мести»
Денис Никифоров стал «Хозяином»
Ольга Павловец разберется с последствиями «Несчастного случая»
«Спасскую» с Кариной Андоленко и продолжение «Склифосовского» покажут в новом сезоне телеканала «Россия-1»
Мила Сивацкая и Ирина Таранник влюбились в одного человека
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Пётр БаранчеевНиколай КозакДмитрий Лавров (III)Мирослав МаличДенис НикифоровИрина ТаранникСергей Шарифуллин
фильмы
Хозяин

фотографии >>
Бывший боксер Денис Никифоров вернется в родной город 20 марта фотографии
Бывший боксер Денис Никифоров вернется в родной город 20 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Митник
14 марта ушёл из жизни актёр Леонид Митник.
Анатолий Федоренко
13 марта ушёл из жизни актёр Анатолий Федоренко.

День рождения >>

Мохамед Абдель Фаттах
Елизавета Арзамасова
Сергей Беляев
Дмитрий Блажко
Юлия Борисова
Аристарх Ливанов
Ольга Михайлова (II)
Игорь Озеров
Диана Шульмина
Лесли-Энн Даун
Курт Расселл
Сидни Ром
Гэри Синиз
Алла Туманян
Габриэле Ферцетти
Бригитта Хельм
все родившиеся 17 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен