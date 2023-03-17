Бывший боксер Денис Никифоров вернется в родной город 20 марта

В центре истории − бывший боксер Егор Таранцев, который приезжает в родной приморский городок на похороны матери. 20 лет назад он уехал на соревнования и больше не возвращался в эти края. Карьера пошла в гору, из любителя он превратился в профессионала, бился за чемпионский титул в Лас-Вегасе, все на ринге складывалось удачно, пока однажды врачи не огласили Егору приговор: если он не остановится, то последствия могут быть непоправимы – от инсульта до смерти.
«Сериал «Хозяин» стал прекрасным завершением моей боксерской карьеры в кинематографе. Рад, что точку в этом виде спорта я поставил, исполнив роль замечательного персонажа Егора Таранцева. С каскадерами, работавшими на площадке, мы знакомы давно, поэтому какие-то технические вещи нам удалось осуществить быстро и красиво. Но дублеров у меня не было, все трюки я выполнял самостоятельно. Кстати, в боксерском зале, где проходили съемки, висели плакаты с моим изображением из другой кинокартины, посвященной боксу», — рассказал Денис Никифоров.
фото: Пресс-служба НТВ
Егор был уверен, что вернулся в этот раз в родной город ненадолго, но непредвиденная ситуация полностью изменила его планы: во время конфликта с бандой дальнобойщиков один из них погибает. Егор защищался, для него это была самооборона, но теперь его подозревает полиция и ищут бандиты. В самом городе, как и раньше, все неблагополучно, и Егор начинает помогать местным жителям, не допуская беспредела разгулявшейся преступности. Обретя защитника в лице Егора, местные обращаются к нему за помощью, для горожан главный герой становится своего рода «хозяином».
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