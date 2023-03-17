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Второй сезон «И снова здравствуйте!» с Мерзликиным и Власенко выйдет 25 марта

17 марта
2023 год

Новости кино >>
17 марта 2023
Премьера второго сезона сериала «И снова здравствуйте!» состоится 25 марта, все 10 эпизодов выйдут на Иви одновременно. К своим ролям в проекте вернутся Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Аглая Тарасова, Павел Чинарев и Любовь Толкалина, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Второй сезон «И снова здравствуйте!» с Мерзликиным и Власенко выйдет 25 марта

По сюжету Борис хочет довести дело до конца – убить Колю и вернуть свои деньги. Но самого Бориса и его близких преследует Иностранец, чтобы отомстить за гибель брата. Защищая своих, Борис чувствует, что к нему возвращается жизнь, он снова может ощущать вкус и боль – становится человеком. Но из-за этого с каждым разом ему все тяжелее воскресать. Борису нужно сделать выбор: остаться неуязвимым или снова стать простым смертным. Однако самое важное испытание, которое ему предстоит пройти, – наладить контакт с дочерью, которая не хочет видеть отца, оставившего ее в детском доме.

«Второй сезон — это всегда попытка победить первый. Мне очень нравится персонаж Дениса Власенко, и я считаю, что это самый главный крючок и маячок. Уверен, все будут смотреть на этого замечательного артиста, ведь то, что делает Денис в кадре, крайне удивляет, радует и поражает», — отметил Андрей Мерзликин.

Второй сезон «И снова здравствуйте!» с Мерзликиным и Власенко выйдет 25 марта

К актерскому составу второго сезона присоединились Николай Наумов, Игорь Миркурбанов, Илья Любимов и Полина Гухман. Режиссером и сценаристом выступил Егор Чичканов. Созданием проекта занималась компания «Медиаслово».

«Темы, которые мы подняли во втором сезоне сложнее и взрослее. Каждой линии хватило бы на отдельный сериал. Я как режиссер решил уплотнить историю насколько возможно. Если в первом сезоне сложный экшен-эпизод был раз в две серии, то здесь в каждой: однокадровые драки, перестрелки, взрывы, погони. Мы сделали все, чтобы вам не хотелось отвлечься от экрана», — рассказал Егор Чичканов.
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Денис ВласенкоПолина ГухманИлья ЛюбимовАндрей МерзликинИгорь МиркурбановНиколай НаумовАглая ТарасоваЛюбовь ТолкалинаПавел ЧинарёвЕгор Чичканов
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И снова здравствуйте!И снова здравствуйте!-2

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Второй сезон «И снова здравствуйте!» с Мерзликиным и Власенко выйдет 25 марта фотографии
Второй сезон «И снова здравствуйте!» с Мерзликиным и Власенко выйдет 25 марта фотографии
Второй сезон «И снова здравствуйте!» с Мерзликиным и Власенко выйдет 25 марта фотографии
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