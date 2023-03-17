Второй сезон «И снова здравствуйте!» с Мерзликиным и Власенко выйдет 25 марта

Премьера второго сезона сериала «И снова здравствуйте!
» состоится 25 марта, все 10 эпизодов выйдут на Иви одновременно. К своим ролям в проекте вернутся Андрей Мерзликин
, Денис Власенко
, Аглая Тарасова
, Павел Чинарев
и Любовь Толкалина
, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
По сюжету Борис хочет довести дело до конца – убить Колю и вернуть свои деньги. Но самого Бориса и его близких преследует Иностранец, чтобы отомстить за гибель брата. Защищая своих, Борис чувствует, что к нему возвращается жизнь, он снова может ощущать вкус и боль – становится человеком. Но из-за этого с каждым разом ему все тяжелее воскресать. Борису нужно сделать выбор: остаться неуязвимым или снова стать простым смертным. Однако самое важное испытание, которое ему предстоит пройти, – наладить контакт с дочерью, которая не хочет видеть отца, оставившего ее в детском доме.
«Второй сезон — это всегда попытка победить первый. Мне очень нравится персонаж Дениса Власенко, и я считаю, что это самый главный крючок и маячок. Уверен, все будут смотреть на этого замечательного артиста, ведь то, что делает Денис в кадре, крайне удивляет, радует и поражает
», — отметил Андрей Мерзликин.
К актерскому составу второго сезона присоединились Николай Наумов
, Игорь Миркурбанов
, Илья Любимов
и Полина Гухман
. Режиссером и сценаристом выступил Егор Чичканов
. Созданием проекта занималась компания «Медиаслово».
«Темы, которые мы подняли во втором сезоне сложнее и взрослее. Каждой линии хватило бы на отдельный сериал. Я как режиссер решил уплотнить историю насколько возможно. Если в первом сезоне сложный экшен-эпизод был раз в две серии, то здесь в каждой: однокадровые драки, перестрелки, взрывы, погони. Мы сделали все, чтобы вам не хотелось отвлечься от экрана
», — рассказал Егор Чичканов.
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