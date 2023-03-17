Тихон Жизневский оказался посреди бунта в «Крестах» на съемках фильма «Майор Гром: Игра»

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Новости кино Юлия Пересильд перевоплотилась в императрицу Елизавету I Начались съемки нового документально-художественного фильма Андрея Кравчука

Рецензии на фильмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Что такое «хорошо» Егор Бероев в роли Дамира Юсупова – реального летчика, аварийно посадившего рейс «Уральских авиалиний», где выжили все пассажиры и члены экипажа

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