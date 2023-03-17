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Тихон Жизневский оказался посреди бунта в «Крестах» на съемках фильма «Майор Гром: Игра»

17 марта
2023 год

Новости кино >>
17 марта 2023
Стартовали съемки фильма «Майор Гром: Игра» — новой части кинофраншизы от Bubble Studios и Плюс Студии. Первый съемочный день прошел на территории закрытого изолятора «Кресты». К своим ролям в проекте вернулись Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков и Любовь Аксенова, сообщает пресс-служба Кинопоиска.

Тихон Жизневский оказался посреди бунта в «Крестах» на съемках фильма «Майор Гром: Игра»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

Над фильмом работает команда режиссера Олега Трофима, снявшая «Майор Гром: Чумной Доктор» и приквел «Гром: Трудное детство». За сценарий отвечали Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер.

Действие продолжения развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс. Ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главной локацией вновь станет альтернативный Санкт-Петербург.

Тихон Жизневский оказался посреди бунта в «Крестах» на съемках фильма «Майор Гром: Игра»
фото: Пресс-служба Кинопоиска

За постановку экшн-сцен в проекте отвечает школа сценического боя «Кун-До» под руководством Роберта Куна. Группа специализируется на разработке и хореографии боевых сцен. Они изучают сценарий проекта и стиль режиссера, чтобы бои гармонично вписались в ритм и визуальную составляющую фильма. Среди их работ — «Дневной Дозор», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Последний Богатырь».

Съемки фильма «Майор Гром: Игра» завершатся осенью 2023 года.
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Тихон Жизневский оказался посреди бунта в «Крестах» на съемках фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
Тихон Жизневский оказался посреди бунта в «Крестах» на съемках фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
Тихон Жизневский оказался посреди бунта в «Крестах» на съемках фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
Тихон Жизневский оказался посреди бунта в «Крестах» на съемках фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
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