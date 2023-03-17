Тихон Жизневский оказался посреди бунта в «Крестах» на съемках фильма «Майор Гром: Игра»

Действие продолжения развивается спустя год после событий первой части. На Игоря Грома обрушивается неожиданная популярность: его узнают на улицах, считают героем, про него вот-вот выпустят комикс. Ему предстоит пройти испытание славой, а также столкнуться с таинственным суперзлодеем по прозвищу Призрак. Главной локацией вновь станет альтернативный Санкт-Петербург.
фото: Пресс-служба Кинопоиска
За постановку экшн-сцен в проекте отвечает школа сценического боя «Кун-До» под руководством Роберта Куна. Группа специализируется на разработке и хореографии боевых сцен. Они изучают сценарий проекта и стиль режиссера, чтобы бои гармонично вписались в ритм и визуальную составляющую фильма. Среди их работ — «Дневной Дозор», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Последний Богатырь».
Съемки фильма «Майор Гром: Игра» завершатся осенью 2023 года.
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