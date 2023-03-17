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Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон снова снимутся вместе

17 марта
2023 год

Новости кино >>
17 марта 2023
Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон исполнят главные роли в комедийном сериале для Apple TV+, сообщает Deadline.

Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон снова снимутся вместе
фото: Getty Images

Артисты сыграют самих себя. Пока безымянный проект расскажет о жизни их семей на ранчо МакКонахи в Техасе, где героям придется проверить свою дружбу на прочность. Созданием проекта займется сценарист «Шиттс Крика» Дэвид Уэст Рид.

Ранее Харрельсон и МакКонахи вместе появлялись на экране в сериале «Настоящий детектив», а также фильмах «Эд из телевизора» и «Серфер».
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№ 1
Матвей Брикун   17.03.2023 - 21:19
Когда актеры играют самих себя выходит так себе. Попахивает ерундой, совсем не смешной. Вот будет блин комом. Apple TV снимает слабые сериалы, только вчера один пытался смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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