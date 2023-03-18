«Свои» вернутся с новыми сериями в апреле

В начале апреля на Пятом канале начнется показ премьерных серий нового сезона детектива «Свои». Зрители увидят более 30 захватывающих историй из жизни уникальных специалистов, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба Пятого канала
«Свои» – это сериал о работе группы экспертов из разных структур. Судмедэксперты, криминалист, дознаватель, программист, психолог, экстрасенс занимаются раскрытием самых необычных и загадочных преступлений, которые не под силу рядовым оперативникам. Руководитель группы Дмитрий Родимин (Дмитрий Козельский) собирал в свою команду лучших и самых талантливых специалистов из различных сфер.
В октябре прошлого года межведомственная рабочая группа пополнилась новыми сотрудниками. Жизнерадостная и чересчур активная Вера Семихвостикова, а для коллег просто Верочка, стала двигателем и генератором идей. Всего за несколько минут она может найти любую информацию и заметить неожиданную деталь. У Инги Ждановой также появился новый напарник – Геннадий Черноус. Коллеги прозвали его Гениус за чрезмерное желание показать себя гением криминалистики. Своеобразный стиль его работы добавил множество забавных и курьезных ситуаций в жизнь коллег.
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