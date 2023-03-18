Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Фильм «Айта»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Свои» вернутся с новыми сериями в апреле

18 марта
2023 год

Новости кино >>
18 марта 2023

В начале апреля на Пятом канале начнется показ премьерных серий нового сезона детектива «Свои». Зрители увидят более 30 захватывающих историй из жизни уникальных специалистов, сообщает пресс-служба телеканала.

«Свои» вернутся с новыми сериями в апреле
фото: Пресс-служба Пятого канала

«Свои» – это сериал о работе группы экспертов из разных структур. Судмедэксперты, криминалист, дознаватель, программист, психолог, экстрасенс занимаются раскрытием самых необычных и загадочных преступлений, которые не под силу рядовым оперативникам. Руководитель группы Дмитрий Родимин (Дмитрий Козельский) собирал в свою команду лучших и самых талантливых специалистов из различных сфер.

В октябре прошлого года межведомственная рабочая группа пополнилась новыми сотрудниками. Жизнерадостная и чересчур активная Вера Семихвостикова, а для коллег просто Верочка, стала двигателем и генератором идей. Всего за несколько минут она может найти любую информацию и заметить неожиданную деталь. У Инги Ждановой также появился новый напарник – Геннадий Черноус. Коллеги прозвали его Гениус за чрезмерное желание показать себя гением криминалистики. Своеобразный стиль его работы добавил множество забавных и курьезных ситуаций в жизнь коллег.

В проекте снялись Вероника Норина, Игорь Лепихин, Полина Ястребова, Ирина Горячева, Степан Бекетов, Олег Жилин, Тимур Мустафин, Ярослав Воронцов, Варвара Гусинская, Виктория Малекторович и другие.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Степан БекетовЯрослав ВоронцовИрина ГорячеваВарвара ГусинскаяОлег ЖилинДмитрий КозельскийИгорь ЛепихинВиктория МалекторовичТимур МустафинВероника НоринаПолина Ястребова
фильмы
СвоиСвои-1Свои-2Свои-3Свои-4Свои-5

фотографии >>
«Свои» вернутся с новыми сериями в апреле фотографии
«Свои» вернутся с новыми сериями в апреле фотографии
«Свои» вернутся с новыми сериями в апреле фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»

Скорбим

Лэнс Реддик
17 марта ушёл из жизни американский актёр и музыкант Лэнс Реддик.
Леонид Митник
14 марта ушёл из жизни актёр Леонид Митник.

День рождения >>

Ольга Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Алексей Золотовицкий
Сергей Карякин
Иван Колесников
Алиса Лозовская
Анна Полупанова
Борис Соколов
Александр Трофимов
Джованна Антонелли
Кевин Добсон
Брэд Дуриф
Эдвард Жентара
Лили Коллинз
Куин Латифа
Ванесса Эль Уильямс
все родившиеся 18 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?