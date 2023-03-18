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Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю

18 марта
2023 год

Новости кино >>
18 марта 2023
Экс-футболист «Барселоны», а ныне — полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста неистово советует всем почитать мангу «Ао Аси» (оно и понятно: не зря же спокон спонсирует футбольную школу испанского спортсмена). Манга Сацуки Ёсино «Баракамон» возвращается: именитый иясикэй получил новую мини-серию — первый выпуск запланирован на 12 апреля. «Одинокий рокер!» тихой сапой движется к успеху: манга Аки Хамадзи достигла тиража в два миллиона копий (речь, правда, лишь о выпущенных, а не проданных экземплярах, но все равно — отличный результат). Призраки прошлого тоже не дремлют: манга «Кошачий глаз» из далекого 1981-го скоро получит игровую адаптацию, и где — во Франции! Тем временем, в России уже издали первый том манги «Огненный удар» Тацуки Фудзимото и готовят к выпуску ранобэ по «Человеку-бензопиле». «Для тебя, Бессмертный» продлили на третий сезон: в нем экранизируют арку «Этот мир», а вот дату релиза придется подождать. На международном фестивале анимации Animafest Zagreb 2023 в Хорватии покажут аниме-коротыша «Икимоно-сан» Ацуси Вады, который славится как раз малой формой (самобытные работы с названиями «День носа», «Глазами свиньи», «Этот майонез слишком жидкий»).

Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новых эпизодах «Наруто» или грядущих приключениях «Доктора Стоуна» в третьем сезоне), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Сказ о четырех с половиной татами» — аниме о студенчестве и философии юности
В ознаменование 40-летия сериала «Человек-мускул», созданного по одноименной манге Юдетамаго (творческого дуэта Такаси Симады и Ёсинори Накаи), анонсирован запуск нового аниме-проекта. Подробности сообщат чуть позже.

Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю

Оригинальная история посвящена приключениям Сугуру Киннику — инфантильного принца с планеты Киннику. Однажды во время межгалактического перелета венценосные родители приняли его за поросенка и отправили на Землю. Юноша усердно тренируется, чтобы стать самым сильным человеком во Вселенной, обожает гюдон и принимает участие в чемпионатах по рестлингу под маской Киниккумана. Несмотря на неуклюжесть и отсутствие жизненного опыта, Сугуру все же удается использовать суперсилу во благо: он и сражается со злодеями на ринге, и защищает Японию от опасности.

Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю

Первая аниме-адаптация борцовской манги «Человек-мускул» от студии Toei AnimationСлэм-данк», «Мононокэ») появилась на экранах в 1983 году. С тех пор сериал породил несколько спин-оффов, сиквелов и адаптаций, а также мерч, фильмы и видеоигры.

Читать «Ван-Пис: Красный» — еще одно аниме Toei Animation
Студия Geek ToysГрабитель», «Полюбишь ли ты извращенку, если она милая?») показала новый трейлер аниме «Смертельная игра мёртвой горы». Премьера сериала состоится уже 10 апреля, а пока смотрим ролик с русскими субтитрами.


Это реверсивный исекай о могучем некроманте Боге-мертвеце. Чтобы избежать поражения в финальной битве с Героем Сокрушителем Бедствий, он использует заклинание реинкарнации и перерождается в современной Японии в теле мальчишки Польки Синоямы, на которого открыта смертельная охота.

Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю

В прошлом видеоролике создатели сериала поделились информацией о творческой группе, а в новом дали послушать опенинг Nero в исполнении популярного YouTube-блогера Sou. К Юке Сакакихаре, сэйю Польки Синоямы, присоединятся Юма Утида (Тэру Минамото из «Туалетного мальчика Ханако») и Инори Минасэ (Тито из «Девушек в последнем путешествии»), которые озвучивают Такуми Курую и Мисаки Сакимии соответственно. Минасэ также споет финальную песню Aolite.

Читать «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — обычный исекай о необычном герое
На официальном сайте аниме «Моя возлюбленная забыла свои очки» по одноименной манге Коумэ Фудзитики появился первый тизер и информация о касте. Премьера романтической комедии намечена на июль 2023 года.


Учебный год для Каэдэ Комуры начался со знакомства с новой одноклассницей Ай Миэ. Девушка очень плохо видит, но из-за рассеянности постоянно где-то оставляет очки. Добросердечный юноша протягивает руку помощи соседке по парте, но чем больше он ее опекает, тем больше влюбляется. Каждый раз, когда Ай трогательно щурит глаза и наклоняется ближе, сердце Каэдэ начинает биться сильнее.

Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю

Производство ведется на студии GoHandsЧлен школьного совета», «Копеллион») под руководством режиссеров Сусуму КудоПризрачное пламя», «Дзёран: Принцесса снега и крови») и Кацумасы Ёкоминэ, за сценарий отвечает Тамадзо ЯнагиПожимая руку»), за дизайн персонажей — Такаюки УтидаПроект Кей»), а музыку напишет Jimmy Thumb P. За Каэдэ Камуру будет отдуваться Масахиро Ито (Кёя Хасиба из «Ремейка нашей жизни»), а Ай Миэ воплотит Сион Вакаяма (Адзура из «Доктора Стоуна»).

Читать «Счастливая звезда» — сборник комедийных зарисовок из жизни школьных подруг
Анонсировано продолжение сериала «Король шаманов» с подзаголовком «Цветы». Проект студии BridgeХвост Феи», «Королевский репетитор») мы увидим не раньше января 2024 года.


Аниме, в основу которого легла одноименная манга Хироюки Такэи, рассказывает историю Ханы — сына Йо и Анны, а также главного наследника клана Асакуры.

Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю

Дзёдзи Фурута возвращается к роли режиссера, а сценарий вновь напишет Сёдзи ЁнэмураОхотник х Охотник», «Ван-Пис»), за дизайн персонажей отвечает Маюко Ямамото, а за музыкальное сопровождение — Юки ХаясиВолейбол!!», «Смертельный парад»).

Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю

В ролях:

Хану, как и Йо, озвучит Ёко Хикаса (Цян Лэй из «Царства»)
Духа-самурая Амидамару — вновь Кацуюки Кониси (Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов»)
Алуми Ниумбёрч, дочь патча Силвы, — Сумирэ Уэсака (Анджела из «Кэрол и Тьюсдэй»)
Йоханэ Асакура, потомка антагониста Хао Асакуры, — Сюн Хориэ (Джордж Глуман из «Семьи шпиона»)
Мэн Тао, сына Рэна Тао и Железной Девы Жанны, — Роми Пак (Ханджи Зоэ из «Атаки титанов»).

Читать «Люпен III» — история внука Арсена Люпена
Аниме-адаптация ранобэ Итики Иссики «Ненасытный берсерк» готовится к релизу. Пока на официальном сайте показали лишь тизер, но начало положено. Экшн-фэнтези должно выйти уже в этом году, так что ожидаем волны новых трейлеров с опенингами/эндингами, сэйю и прочими чардизами.


Фейт Графайт, простой привратник замка, с рождения проклят вечным голодом. Дальше нынешней должности ему не пробиться, а сосущее чувство под ложечкой омрачает даже немногие радостные мгновения. Однажды Фейт убивает пробравшегося в замок вора и пожирает его душу, а вместе с ней — и способности. И впервые голод отступает. Вот тут-то привратник понимает, что проклятие на самом деле — дар. Отныне Фейт сам будет вершить свою судьбу.

Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю

Судьбоносного чревоугодника Графайта озвучит Рёта Осака (Юма Исогай из «Класса убийц», Исодзаки из «Пузыря»).

Читать «Синий экзорцист» — еще одно боевое фэнтези
Бонус: «Истребитель демонов» продолжает гастролировать по кинотеатрам с полным метром «Мировой тур» (компиляция двух эпизодов «Квартала красных фонарей» и часового пилота «Деревни кузнецов»), а посему персонажи франшизы шлют зрителям открытки из разных стран.

Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю
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Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю фотографии
Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю фотографии
Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю фотографии
Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю фотографии
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