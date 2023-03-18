Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю

Экс-футболист «Барселоны», а ныне — полузащитник японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста
неистово советует
всем почитать мангу «Ао Аси
» (оно и понятно: не зря же спокон спонсирует футбольную школу испанского спортсмена). Манга Сацуки Ёсино
«Баракамон
» возвращается: именитый иясикэй получил новую мини-серию — первый выпуск запланирован на 12 апреля. «Одинокий рокер!
» тихой сапой движется к успеху: манга Аки Хамадзи
достигла тиража в два миллиона копий (речь, правда, лишь о выпущенных, а не проданных экземплярах, но все равно — отличный результат). Призраки прошлого тоже не дремлют: манга «Кошачий глаз
» из далекого 1981-го скоро получит игровую адаптацию, и где — во Франции! Тем временем, в России уже издали
первый том манги «Огненный удар
» Тацуки Фудзимото
и готовят к выпуску ранобэ по «Человеку-бензопиле
». «Для тебя, Бессмертный
» продлили на третий сезон: в нем экранизируют арку «Этот мир
», а вот дату релиза придется подождать. На международном фестивале анимации Animafest Zagreb 2023 в Хорватии покажут аниме-коротыша «Икимоно-сан
» Ацуси Вады
, который славится как раз малой формой (самобытные работы с названиями «День носа
», «Глазами свиньи
», «Этот майонез слишком жидкий
»).
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новых эпизодах
«Наруто
» или грядущих приключениях
«Доктора Стоуна
» в третьем сезоне), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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«Сказ о четырех с половиной татами» — аниме о студенчестве и философии юности
В ознаменование 40-летия сериала «Человек-мускул
», созданного по одноименной манге Юдетамаго
(творческого дуэта Такаси Симады
и Ёсинори Накаи
), анонсирован запуск нового аниме-проекта. Подробности сообщат чуть позже.
Оригинальная история посвящена приключениям Сугуру Киннику — инфантильного принца с планеты Киннику. Однажды во время межгалактического перелета венценосные родители приняли его за поросенка и отправили на Землю. Юноша усердно тренируется, чтобы стать самым сильным человеком во Вселенной, обожает гюдон
и принимает участие в чемпионатах по рестлингу под маской Киниккумана. Несмотря на неуклюжесть и отсутствие жизненного опыта, Сугуру все же удается использовать суперсилу во благо: он и сражается со злодеями на ринге, и защищает Японию от опасности.
Первая аниме-адаптация борцовской манги «Человек-мускул» от студии Toei Animation
(«Слэм-данк
», «Мононокэ
») появилась на экранах в 1983 году. С тех пор сериал породил несколько спин-оффов, сиквелов и адаптаций, а также мерч, фильмы и видеоигры.
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«Ван-Пис: Красный» — еще одно аниме Toei Animation
Студия Geek Toys
(«Грабитель
», «Полюбишь ли ты извращенку, если она милая?
») показала новый трейлер аниме «Смертельная игра мёртвой горы
». Премьера сериала состоится уже 10 апреля, а пока смотрим ролик с русскими субтитрами.
Это реверсивный исекай о могучем некроманте Боге-мертвеце. Чтобы избежать поражения в финальной битве с Героем Сокрушителем Бедствий, он использует заклинание реинкарнации и перерождается в современной Японии в теле мальчишки Польки Синоямы, на которого открыта смертельная охота.
В прошлом
видеоролике создатели сериала поделились информацией о творческой группе, а в новом дали послушать опенинг Nero
в исполнении популярного YouTube-блогера Sou
. К Юке Сакакихаре
, сэйю Польки Синоямы, присоединятся Юма Утида
(Тэру Минамото из «Туалетного мальчика Ханако
») и Инори Минасэ
(Тито из «Девушек в последнем путешествии
»), которые озвучивают Такуми Курую и Мисаки Сакимии соответственно. Минасэ также споет финальную песню Aolite
.
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«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — обычный исекай о необычном герое
На официальном сайте аниме «Моя возлюбленная забыла свои очки
» по одноименной манге Коумэ Фудзитики
появился первый тизер и информация о касте. Премьера романтической комедии намечена на июль 2023 года.
Учебный год для Каэдэ Комуры начался со знакомства с новой одноклассницей Ай Миэ. Девушка очень плохо видит, но из-за рассеянности постоянно где-то оставляет очки. Добросердечный юноша протягивает руку помощи соседке по парте, но чем больше он ее опекает, тем больше влюбляется. Каждый раз, когда Ай трогательно щурит глаза и наклоняется ближе, сердце Каэдэ начинает биться сильнее.
Производство ведется на студии GoHands
(«Член школьного совета
», «Копеллион
») под руководством режиссеров Сусуму Кудо
(«Призрачное пламя
», «Дзёран: Принцесса снега и крови
») и Кацумасы Ёкоминэ
, за сценарий отвечает Тамадзо Янаги
(«Пожимая руку
»), за дизайн персонажей — Такаюки Утида
(«Проект Кей
»), а музыку напишет Jimmy Thumb P
. За Каэдэ Камуру будет отдуваться Масахиро Ито
(Кёя Хасиба из «Ремейка нашей жизни
»), а Ай Миэ воплотит Сион Вакаяма
(Адзура из «Доктора Стоуна
»).
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«Счастливая звезда» — сборник комедийных зарисовок из жизни школьных подруг
Анонсировано продолжение сериала «Король шаманов
» с подзаголовком «Цветы
». Проект студии Bridge
(«Хвост Феи
», «Королевский репетитор
») мы увидим не раньше января 2024 года.
Аниме, в основу которого легла одноименная манга Хироюки Такэи
, рассказывает историю Ханы — сына Йо и Анны, а также главного наследника клана Асакуры.
Дзёдзи Фурута
возвращается к роли режиссера, а сценарий вновь напишет Сёдзи Ёнэмура
(«Охотник х Охотник
», «Ван-Пис
»), за дизайн персонажей отвечает Маюко Ямамото
, а за музыкальное сопровождение — Юки Хаяси
(«Волейбол!!
», «Смертельный парад
»).
В ролях:
Хану, как и Йо, озвучит Ёко Хикаса
(Цян Лэй из «Царства
»)
Духа-самурая Амидамару — вновь Кацуюки Кониси
(Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов
»)
Алуми Ниумбёрч, дочь патча Силвы, — Сумирэ Уэсака
(Анджела из «Кэрол и Тьюсдэй
»)
Йоханэ Асакура, потомка антагониста Хао Асакуры, — Сюн Хориэ
(Джордж Глуман из «Семьи шпиона
»)
Мэн Тао, сына Рэна Тао и Железной Девы Жанны, — Роми Пак
(Ханджи Зоэ из «Атаки титанов
»).
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«Люпен III» — история внука Арсена Люпена
Аниме-адаптация ранобэ Итики Иссики
«Ненасытный берсерк
» готовится к релизу. Пока на официальном сайте показали лишь тизер, но начало положено. Экшн-фэнтези должно выйти уже в этом году, так что ожидаем волны новых трейлеров с опенингами/эндингами, сэйю и прочими чардизами.
Фейт Графайт, простой привратник замка, с рождения проклят вечным голодом. Дальше нынешней должности ему не пробиться, а сосущее чувство под ложечкой омрачает даже немногие радостные мгновения. Однажды Фейт убивает пробравшегося в замок вора и пожирает его душу, а вместе с ней — и способности. И впервые голод отступает. Вот тут-то привратник понимает, что проклятие на самом деле — дар. Отныне Фейт сам будет вершить свою судьбу.
Судьбоносного чревоугодника Графайта озвучит Рёта Осака (Юма Исогай из «Класса убийц
», Исодзаки из «Пузыря
»).
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«Синий экзорцист» — еще одно боевое фэнтези
Бонус
: «Истребитель демонов
» продолжает гастролировать по кинотеатрам с полным метром «Мировой тур» (компиляция двух эпизодов «Квартала красных фонарей
» и часового пилота «Деревни кузнецов
»), а посему персонажи франшизы шлют зрителям открытки из разных стран.
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