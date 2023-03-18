Не стало актера Лэнса Реддика

Американский актер Лэнс Реддик, известный благодаря сериалу «Прослушка» и серии фильмов «Джон Уик», умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
фото: Lionsgate
Лэнс Реддик родился 31 декабря 1962 года в Балтиморе. Учился в Истманской музыкальной школе при Рочестерском университете, после чего окончил Йельскую школу драмы. В начале 1990-х начал сниматься на телевидении в небольших ролях. Успех к артисту пришел после появления на экранах в сериале «Тюрьма "ОЗ"».
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