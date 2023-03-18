Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Фильм «Айта»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало актера Лэнса Реддика

18 марта
2023 год

Новости кино >>
18 марта 2023

Американский актер Лэнс Реддик, известный благодаря сериалу «Прослушка» и серии фильмов «Джон Уик», умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Не стало актера Лэнса Реддика
фото: Lionsgate

Лэнс Реддик родился 31 декабря 1962 года в Балтиморе. Учился в Истманской музыкальной школе при Рочестерском университете, после чего окончил Йельскую школу драмы. В начале 1990-х начал сниматься на телевидении в небольших ролях. Успех к артисту пришел после появления на экранах в сериале «Тюрьма "ОЗ"».

На счету актера более 100 ролей в кино и на телевидении. Реддик создал запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Годзилла», «Закон и порядок», «Место преступления: Майами», «Западное крыло», «Не говори ни слова», «Числа», «Остаться в живых», «За гранью», «В Филадельфии всегда солнечно», «Олдбой», «Штурм Белого дома», «Американская история ужасов», «Гость», «Босх», «Падение ангела» и «Годзилла против Конга». В 2022 году вышел сериал «Обитель зла» по знаменитой игровой серии, где Реддик сыграл Альберта Вескера.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Четвертый «Джон Уик», «Солнце моё» и еще 10 фильмов марта
Четвертый «Джон Уик» выйдет в российский прокат 23 марта
Четвертый «Джон Уик», пятый «Индиана Джонс» и другие боевики 2023 года
Исполнилось 60 лет американскому актеру Лэнсу Реддику
Норман Ридус записался в спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас
Про Хеллбоя создают игру
«Обитель зла» отправили на покой
Горящий тур в Вестерос: каким получился старт «Дома Дракона»
«Джон Уик 3»: Кончились патроны
«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
Александр Роднянский и Сергей Бодров-старший снимут сериал о Чингисхане
Кэрри-Энн Мосс встретится с Элой в игре Horizon Forbidden West
«Джон Уик-2» и его собака-2
Американский актер Майкл Кеннет Уильямс скончался в возрасте 54 лет
Лэнсу Реддику доверили роль Альберта Вескера в сериале по Resident Evil
Мат без электричества: Николас Кейдж в «Истории бранных слов»
Не только «Дублинские убийства»: 10 лучших экранизаций современных детективов
«Дюна», «Чёрная вдова» и другие ожидаемые фантастические фильмы 2020 года
Че смотришь? 15 лучших сериалов XXI века
Звездные войны, порношик и королевская судьба: 10 зарубежных сериалов этой осени
Джерард Батлер в бегах спасает президента Моргана Фримана
В предыдущих сериях: Киану Ривз пересказал «Джона Уика»
Киану Ривз пытается сбежать из Нью-Йорка
Зима близко: Эйдану Гиллену исполнилось 50 лет
«Двойка»: Лучше секса только порно
45 лет в эфире: Лучшие сериалы HBO
Сын Мэла Гибсона сыграет свою первую главную роль
«Гость»
Джеймс Франко сыграет гангстеров-близнецов
Топ-25 лучших сериалов по версии IMDb
100 лучших телевизионных сериалов всех времен
«Покажите мне героя»
Амедиатека бесплатно покажет сериал «Покажите мне героя»
«Босх»
«Олдбой»
персоны
Лэнс Реддик
фильмы
Джон Уик 4Прослушка

анонс

Деконструкция «Человек, который познал бесконечность»

Скорбим

Леонид Митник
14 марта ушёл из жизни актёр Леонид Митник.

День рождения >>

Ольга Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Алексей Золотовицкий
Сергей Карякин
Иван Колесников
Алиса Лозовская
Анна Полупанова
Борис Соколов
Александр Трофимов
Джованна Антонелли
Кевин Добсон
Брэд Дуриф
Эдвард Жентара
Лили Коллинз
Куин Латифа
Ванесса Эль Уильямс
все родившиеся 18 марта >>

Афиша кино >>

Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
На солнце вдоль рядов кукурузы
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2023
Медея
мистика, триллер
Россия, 2022
Солнце моё
драма
Великобритания, США, 2022
Остров потерянных девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Сергий против нечисти. Шабаш
детектив, комедия, мистика
Россия, 2023
Дети кукурузы
фильм ужасов, экранизация
США, 2020
Опасная игра
драма, мелодрама, эротика
Италия, 2022
Морские монстрики
детский фильм, приключения
США, 2017
Свобода в квадрате
Россия, 2022
Стражи времени
боевик, приключения, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?