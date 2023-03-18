Не стало актера Лэнса Реддика

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18 марта Бог-мертвец, принц-рестлер и вечно голодный берсерк: главные новости аниме за неделю а также первая любовь, шаманские практики и многое другое

17 марта Мэттью МакКонахи и Вуди Харрельсон снова снимутся вместе Они сыграют самих себя в комедийном сериале для Apple TV+

17 марта Тихон Жизневский оказался посреди бунта в «Крестах» на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Режиссерское кресло вновь занял Олег Трофим