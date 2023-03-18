Дженнифер Лопес снимется в новом проекте продюсерской компании Бена Аффлека и Мэтта Дэймона

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Лайфстайл Шабаш: Мария Голубкина, Ирина Розанова и Ирина Безрукова Премьера фильма «Сергий против нечисти. Шабаш»

Лайфстайл Юлия Высоцкая выпустила коллекцию обуви в сотрудничестве с брендом Geox И рассказала о том, что такое итальянский стиль

Новости кино Александра Ребенок станет антагонистом Николая Добрынина во втором сезоне комедии «Против всех» Новые эпизоды сериала выйдут уже в этом году

Спутник телезрителя «14+»: Просто дети стали старше В ночь с 16 на 17 марта, 02:05, viju TV1000 русское

Новости кино Пилот Егор Бероев переживает столкновение самолёта с птицами в эксклюзивном отрывке из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» В прокате с 16 марта

Главная тема От «Анны-детективъ 2» до «13 клинической»: все номинанты на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения за два года Вручение наград состоится 24 марта