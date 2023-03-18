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Дженнифер Лопес снимется в новом проекте продюсерской компании Бена Аффлека и Мэтта Дэймона

18 марта
2023 год

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18 марта 2023
Продюсерская компания Бена Аффлека и Мэтта Дэймона Artists Equity готовит новый фильм под названием «Неудержимый» (Unstoppable). Переговоры о запуске проекта находятся на финальной стадии, сообщает Deadline.

Дженнифер Лопес снимется в новом проекте продюсерской компании Бена Аффлека и Мэтта Дэймона
фото: Vogue France

Одну из ролей в картине исполнит Дженнифер Лопес. Летом 2022 года состоялась их свадьба с Аффлеком.

В основу сюжета легла реальная история жизни американского борца Энтони Роблса, родившегося с одной ногой. Инвалидность не помешала ему одержать победу в национальном чемпионате, который проходил в штате Аризона.

«Неудержимый» станет режиссерским дебютом для Уильяма Голденберга, который получил «Оскар» за монтаж триллера «Операция "Арго"», где Бен Афффлек выступил в качестве постановщика и исполнил главную роль.

В апреле в зарубежный прокат выйдет лента «Air», производством которой занималась компания Аффлека и Дэймона. Фильм расскажет про сотрудничество Nike и баскетболиста Майкла Джордана.
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