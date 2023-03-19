Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дэйзи Эдгар-Джонс возглавит сиквел «Смерча»

19 марта
2023 год

Новости кино >>
19 марта 2023
Британская актриса Дэйзи Эдгар-Джонс получила главную роль в продолжении «Смерча» Яна де Бонта, вышедшего в 1996 году. Ленту поставит Ли Айзек Чун, уточняет THR.

Дэйзи Эдгар-Джонс возглавит сиквел «Смерча»
фото: theplaylist.net

Продюсером сиквела, получившего название «Смерчи», выступает Фрэнк Маршалл под присмотром Стивена Спилберга, а за сценарий отвечает Марк Л. Смит. Производство курируют Universal Pictures и Amblin Entertainment.

Создатели обещают «новую главу» популярного фильма без участия персонажей оригинала. Эдгар-Джонс предстанет в образе бывшей охотницы за штормами, которая, пережив разрушительное столкновение с торнадо, теперь работает за столом. Однако вскоре она будет вынуждена снова броситься в эпицентр урагана.

Читать Сила ветра: 13 фильмов про ураганы

«Смерч» с Хелен Хант, Биллом Пэкстоном, Кэри Элвисом, Джеми Герц и Филипом Сеймуром Хоффманом, основанный на сценарии Майкла Крайтона, повествует о группе энтузиастов под руководством женщины-метеоролога Джо, изучающей природу торнадо, приносящих неисчислимые бедствия. Их команду за глаза называют охотниками за ураганами, и они готовы на все, чтобы постигнуть природу этого естественного разрушителя, сметающего все на своем пути и обладающего беспредельной мощью. Отчаянный поединок с грозным явлением — смертельно опасен, но ученые готовы рискнуть своими жизнями ради спасения тысяч людей от ветреного гнева стихии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Найден режиссер для продолжения «Смерча»
Появились подробности о перезапуске «Смерча»
«Смерч» обновят для современного зрителя
персоны
Ян де БонтДжеми ГерцФрэнк МаршаллБилл ПэкстонМарк Эл СмитСтивен СпилбергХелен ХантФилип Сеймур ХоффманЛи Айзек ЧунДэйзи Эдгар-ДжонсКэри Элвис
фильмы
Смерч

анонс

Скорбим

Михаил Елбонов
18 марта ушёл из жизни актёр Михаил Елбонов.
Лэнс Реддик
17 марта ушёл из жизни американский актёр и музыкант Лэнс Реддик.

День рождения >>

Артём Быстров
Вардуи Вардересян
Кирилл Грацинский
Марина Игнатова
Владимир Карпов (III)
Елизавета Кононова
Оксана Коростышевская
Владимир Лёд
Дарья Шпаликова
Урсула Андрес
Рэйчел Бланшар
Гленн Клоуз
Патрик МакГуэн
Рени Тэйлор
Брюс Уиллис
Луи Хэйворд
все родившиеся 19 марта >>

Афиша кино >>

Четыреста ударов
драма
Франция, 1959
Взломщик
триллер
США, 2023
Моя фея-проказница
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Люксембург, Германия, 2022
Путешественница во времени
драма, мелодрама
Франция, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
Джон Уик 4
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Коты Эрмитажа
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Кукольник
молодежный фильм, фильм ужасов
Россия, 2023
Миллионер на три дня
комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2022
СпимГоворим
Россия, 2022
Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram