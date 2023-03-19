Барри Кеоган займет трон римского императора во втором «Гладиаторе»

Барри Кеоган
в случае успешных переговоров может получить роль в сиквеле «Гладиатора
», задуманном Ридли Скоттом
. Согласно Deadline
, актера видят в образе древнеримского императора Геты.
По информации Deadline
, к команде картины также присоединился Дензел Вашингтон
, которому прочат ключевую роль. Студия Paramount планирует выпустить «Гладиатора 2» 22 ноября 2024 года.
Главная роль закреплена за ирландцем Полом Мескалем
. Он предстанет в качестве Луция – сына Луциллы и племянника Коммода (в оригинале их играли Конни Нильсен
и Хоакин Феникс
), вдохновившегося примером Максимуса (Расселл Кроу
). Как и Кроу, для подготовки к роли Мескаль, как утверждают инсайдеры, уже стал наращивать мышечную массу.
Над сиквелом также будут работать продюсер оригинала Дуглас Уик, получившая за «Гладиатора» премию «Оскар» художница по костюмам Джэнти Йэтс и художник-постановщик Артур Макс. За сценарий отвечает Дэвид Скарпа, который сейчас вместе с Ридли Скоттом занимается «Наполеоном» с участием Хоакина Феникса и Ванессы Кирби
. Предполагается, что после этого фильма режиссер как раз и приступит к съемкам нового «Гладиатора».
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