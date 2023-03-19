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Барри Кеоган займет трон римского императора во втором «Гладиаторе»

19 марта
2023 год

Новости кино >>
19 марта 2023
Барри Кеоган в случае успешных переговоров может получить роль в сиквеле «Гладиатора», задуманном Ридли Скоттом. Согласно Deadline, актера видят в образе древнеримского императора Геты.

По информации Deadline, к команде картины также присоединился Дензел Вашингтон, которому прочат ключевую роль. Студия Paramount планирует выпустить «Гладиатора 2» 22 ноября 2024 года.


Главная роль закреплена за ирландцем Полом Мескалем. Он предстанет в качестве Луция – сына Луциллы и племянника Коммода (в оригинале их играли Конни Нильсен и Хоакин Феникс), вдохновившегося примером Максимуса (Расселл Кроу). Как и Кроу, для подготовки к роли Мескаль, как утверждают инсайдеры, уже стал наращивать мышечную массу.

Над сиквелом также будут работать продюсер оригинала Дуглас Уик, получившая за «Гладиатора» премию «Оскар» художница по костюмам Джэнти Йэтс и художник-постановщик Артур Макс. За сценарий отвечает Дэвид Скарпа, который сейчас вместе с Ридли Скоттом занимается «Наполеоном» с участием Хоакина Феникса и Ванессы Кирби. Предполагается, что после этого фильма режиссер как раз и приступит к съемкам нового «Гладиатора».
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