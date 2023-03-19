Триллер «Вышка» обзаведется продолжением

У триллера Скотта Манна
«Вышка
», ставшего международным хитом на Netflix, появится продолжение, уверяет Deadline
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В настоящий момент Манн обсуждает идеи для сиквела с британской компанией Tea Shop Productions. Зрителей ожидает еще одна ужасающая история, чье действие развернется на головокружительной высоте. По словам продюсера картины Джеймса Харриса, у создателей «есть пара идей, которые мы обдумываем. Мы не хотим делать что-то похожее на подражание оригиналу или менее страшное, чем первая часть».
Триллер с Грэйс Фултон
, Вирджинией Гарднер
и Джеффри Дином Морганом
рассказывает про Бекки, которая после гибели мужа решила прекратить погоню за адреналином. Ее ждет последнее восхождение — вместе с подругой она забирается на вершину радиомачты высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего покойного супруга. В итоге девушкам предстоит вступить в борьбу со стихией в призрачной надежде на спасение.
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«Вышка»: Не залезай — убьет
При бюджете в пять миллионов долларов ленте удалось заработать около 22 миллионов и обрести успех на стриминговых сервисах, включая Netflix.
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