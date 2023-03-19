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Барби Феррейра и Дэйкр Монтгомери сыграют в ремейке хоррора «Лики смерти»

19 марта
2023 год

Новости кино >>
19 марта 2023

Барби Феррейра и Дэйкр Монтгомери воплотят ключевых персонажей в ремейке хоррора Джона Алана Шварца «Лики смерти» от студии Legendary, сообщает THR.


Ленту поставят по собственному сценарию Айса Маззей и Дэниел Голдхабер, причастные к созданию «Веб-камеры». Они надеются воссоздать безумие через призму 21 века.

В культовом фильме ужасов 1978 года, снятом на стыке игрового и документального кино, исследуются различные виды смертей с помощью кадров, якобы отобранных со всего мира. Лента, первоначально выпущенная в кинотеатрах, обрела культовый статус в 1980-х после того, как попала на рынок домашнего видео. Фильм, заработавший 35 млн долларов при бюджете в $450 тысяч, породил хоррор-серию, насчитывающую шесть сиквелов.
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