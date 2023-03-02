Грешники платят по счетам: новый трейлер мрачного аниме «Адский рай»

Аниме-адаптация манги Юдзи Каку
«Адский рай
» стартует уже 1 апреля. Студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Безумный азарт
», «Человек-бензопила
») поделилась новым промо-роликом. Первый трейлер и другая интересная информация о сериале сокрыта в нашем декабрьском материале
.
Габимару
, легендарный синоби из деревни Ивагакурэ, искал тихой жизни вместе с женой, а вместо этого, стараниями бывших коллег по цеху, получил смертный приговор. К счастью, ни один из способов наказания не сработал, и у ниндзя появился шанс на спасение. В обмен на помилование Гамибару в сопровождении Сагири
— карательницы из клана палачей Ямада Асаэмон — должен отправиться на мистический остров, чтобы добыть эликсир вечной жизни. Однако задача не так проста, как кажется: райская земля, где по легенде находится колдовское зелье, полна жутких монстров и невиданных существ.
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«Юри на льду» — еще одно аниме от студии MAPPA
Руководит проектом Каори Макита
(эпизоды в «Юри на льду
» и «Банановая рыба
»), за персонажей отвечает Акицуку Хисаги
(«Шумиха!
», «Дюрарара!!
»), а музыкальное сопровождение сочиняет Ёсиаки Дэва
(«Песнь ночных сов
», «Безоблачное завтра
»). Вступительный трек Work исполняет Ринго Сина
(«Детектив Конан: Алая пуля
») вместе с вокально-инструментальным ансамблем millennium parade
(«Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045
»).
Сёнэн «Адский рай» начал свой путь в виде веб-манги в январе 2018-го, а в печать попал лишь через два года. История завершилась в январе 2021-го, когда вышел последний, 13-й том.
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