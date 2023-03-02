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Грешники платят по счетам: новый трейлер мрачного аниме «Адский рай»

2 марта
2023 год

Новости кино >>
2 марта 2023
Аниме-адаптация манги Юдзи Каку «Адский рай» стартует уже 1 апреля. Студия MAPPAМагическая битва», «Безумный азарт», «Человек-бензопила») поделилась новым промо-роликом. Первый трейлер и другая интересная информация о сериале сокрыта в нашем декабрьском материале.


Габимару, легендарный синоби из деревни Ивагакурэ, искал тихой жизни вместе с женой, а вместо этого, стараниями бывших коллег по цеху, получил смертный приговор. К счастью, ни один из способов наказания не сработал, и у ниндзя появился шанс на спасение. В обмен на помилование Гамибару в сопровождении Сагири — карательницы из клана палачей Ямада Асаэмон — должен отправиться на мистический остров, чтобы добыть эликсир вечной жизни. Однако задача не так проста, как кажется: райская земля, где по легенде находится колдовское зелье, полна жутких монстров и невиданных существ.

Слушать «Юри на льду» — еще одно аниме от студии MAPPA
Руководит проектом Каори Макита (эпизоды в «Юри на льду» и «Банановая рыба»), за персонажей отвечает Акицуку ХисагиШумиха!», «Дюрарара!!»), а музыкальное сопровождение сочиняет Ёсиаки ДэваПеснь ночных сов», «Безоблачное завтра»). Вступительный трек Work исполняет Ринго СинаДетектив Конан: Алая пуля») вместе с вокально-инструментальным ансамблем millennium paradeПризрак в доспехах: Синдром одиночки 2045»).

Грешники платят по счетам: новый трейлер мрачного аниме «Адский рай»

Сёнэн «Адский рай» начал свой путь в виде веб-манги в январе 2018-го, а в печать попал лишь через два года. История завершилась в январе 2021-го, когда вышел последний, 13-й том.
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Грешники платят по счетам: новый трейлер мрачного аниме «Адский рай» фотографии
Грешники платят по счетам: новый трейлер мрачного аниме «Адский рай» фотографии
Грешники платят по счетам: новый трейлер мрачного аниме «Адский рай» фотографии
Грешники платят по счетам: новый трейлер мрачного аниме «Адский рай» фотографии
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