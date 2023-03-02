На криминального авторитета Милоша Биковича объявят охоту 8 марта

В центре сюжета ― конфликт белградского криминального авторитета Петара Мараша (Милош Бикович) и куратора сербского преступного мира по кличке Красный (Александар Берчек). Вражда начинается из-за части газопровода на участке земли в сербской глубинке, где пересекаются интересы российских и американских спецслужб. Спасаясь от наемников, Мараш оказывается в России и сталкивается с агентом секретной службы Ларисой (Оксана Акиньшина), невольно став причастным к гибели ее брата. На Петара начинается охота: он становится мишенью для сербских, российских и американских спецагентов, а также могущественных мафиозных кланов всей Юго-Восточной Европы. Под угрозой не только жизнь самого Мараша, но и его жены, сына, родителей и друзей.
«Я очень дорожу этим проектом, в котором не только исполняю главную роль, но и являюсь одним из продюсеров. Я вложил в него много сил и энергии, и очень рад, что совсем скоро его увидят российские зрители. Это хорошая возможность для зрителей заглянуть в подпольный мрачный мир с безопасной дистанции, узнать этот мир и сделать свои выводы», — отметил Бикович.
«Балканский ветер» – совместное международное производство сербской компании «ARCHANGEL DIGITAL STUDIOS» Милоша Биковича и кинокомпании «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова специально для онлайн-кинотеатра Okko. Съемки сериала, ставшего продолжением полнометражного фильма «Южный ветер», прошли в России, Сербии, Хорватии и Черногории.
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