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Егор Корешков стал работником службы поддержки в триллере «Вторая линия»

2 марта
2023 год

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2 марта 2023

Премьера психологического триллера «Вторая линия» о работнике службы поддержки состоится 16 марта в онлайн-кинотеатре PREMIER. Главную роль в сериале исполнил Егор Корешков, сообщает пресс-служба платформы.

Егор Корешков стал работником службы поддержки в триллере «Вторая линия»
фото: Пресс-служба PREMIER

Герой Корешкова — Павел, работник телефонной службы психологической поддержки. Однажды ему звонит таинственный незнакомец, угрожающий взорвать загородный дом, где находятся близкие ему люди. Подрывнику не важны деньги, ему нужно только, чтобы психолог понял, кто с ним на линии, и назвал его настоящее имя. У Павла есть только один час, чтобы вспомнить всех своих проблемных абонентов и предотвратить взрыв.

Фильм снят по одноименному аудио сериалу Тимура Агабекова, который переписал его для экранизации совместно с креативным продюсером Гайком Асатряном. Режиссером проекта выступила дебютантка Юлия Курашик-Курганович. В числе продюсеров — Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян и Макар Кожухов.

«Главный вопрос сериала: «Кому ты не смог помочь?» Он очень важен в настоящее время и адресован каждому из нас. Подобных «Служб доверия» катастрофически мало, людям не к кому обратиться, они оставлены в этом мире и им не на кого положиться. Вместе со сценаристом Тимуром и креативным продюсером Гайком, мы адаптировали материал аудио сериала, перестроили сюжетные линии и придумали новый финал, который визуализирует историю в ином направлении. Это крайне интересная задача для режиссера — снять кино с одним человеком в одной или нескольких локациях, снять интересно, изобретательно. И, конечно же, это своеобразный челлендж для исполнителя главной роли», — отметила Юлия Курашик-Курганович.
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