Егор Корешков стал работником службы поддержки в триллере «Вторая линия»

что почитать?

Интервью Анна Зайцева: «Мне понятны проблемы каждого нашего героя» Режиссер сериала «Сама дура» – об актерском дуэте Лизы Ищенко и Полины Гухман, секретах успешного подросткового контента и возможностях социального высказывания в зрительских форматах

Лайфстайл Активация памяти: Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Ирина Пегова Премьера сериала «Моя мама – шпион»

Спутник телезрителя «Битва»: Глухому танцору музыка мешает В ночь с 27 на 28 февраля, 03:20, НТВ

Лайфстайл Разговоры о важном: Иван Охлобыстин рассказал школьникам о семейных ценностях А также о женской силе, контакте детей с родителями и традициях в семье

Спутник телезрителя «История одного назначения»: Лев Толстой и дары смерти 2 марта, 22:40, TV1000 Русское кино