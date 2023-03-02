Сериалы «Плейлист волонтера», «Актрисы» и «Американки» покажут на фестивале «ORIGINAL+»

2-й Фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» объявил программу. Смотр пройдет с 14 по 15 марта в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA, сообщают организаторы.
фото: "Плейлист волонтера"
На фестивале «ORIGINAL+» крупнейшие стриминговые платформы представляют проекты разных жанров: сериалы и полнометражные фильмы, которые готовятся к выходу в 2023 году. Участник может заявить на конкурс любой эпизод сериала. В фестивале принимают участие проекты, которые ранее не транслировались на телевидении и онлайн, не были размещены в свободном доступе в Интернете и не были показаны на других кино- и сериальных фестивалях.
Так, в конкурс попали «Актрисы» Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой — история о реальной жизни артистов с их страхами, желаниями и целями. Премьера сериала состоится 30 марта в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Wink. Платформа «Смотрим» представит проект «Царская прививка» с Ириной Пеговой и Филиппом Янковским. По сюжету в разгар жесточайшей эпидемии оспы императрица Екатерина II первая прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех. Сериал «Американки» от KION расскажет о работницах птицефабрики, которые решает срочно родить детей в США. На пути к цели героиням в исполнении Анастасии Поповой, Анны Котовой-Дерябиной, Лины Миримской и Марии Осиповой предстоит столкнуться с множеством трудностей и сомнений: а правильно ли они поступают, желая покинуть родной дом.
Онлайн-кинотеатр START презентует сериал «Бедные Абрамовичи» о жизни четырех поколений еврейской семьи, представители которой живут в Москве под одной крышей. Однажды в главного героя Борю попадает молния, после чего он знакомится с духом своего предка. От PREMIER в конкурсе заявлен проект «На дне» о молодом парне, который недавно вышел из тюрьмы и вынужден разбираться с долгами своей покойной бабушки. Иви покажет детективную комедию «Дело о пропавшей деревне» . В центре сюжета — журналистка (Мария Горбань), приехавшая в российскую глубинку, чтобы начать расследование запутанного дела и реанимировать свою карьеру.
фото: "Дело о пропавшей деревне"
Профессиональное независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа и СМИ, будет оценивать работы в следующих номинациях: самый ожидаемый проект, оригинальный сериал (фильм), оригинальное режиссерское видение, оригинальный актер, оригинальная актриса, оригинальная музыка, оригинальный сценарий, самая оригинальная коллаборация, самый оригинальный эксперимент с контентом. Также будут вручены специальные призы от «Российской газеты», жюри СМИ и «Гильдии кастинг-директоров России» за подбор оригинального актерского ансамбля.
Организатором фестиваля контента стриминговых платформ «ORIGINAL+» стала компания МИДЭКСПО. Генеральный партнер фестиваля – Институт развития интернета. Программным директором вновь выступила Сусанна Альперина.
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