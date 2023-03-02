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Том Хиддлстон вернется к роли «Ночного администратора»

2 марта
2023 год

Новости кино >>
2 марта 2023

Сериал «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном продлен на второй сезон, сообщает Deadline.

Том Хиддлстон вернется к роли «Ночного администратора»

Первый сезон проекта вышел в 2016 году и рассказывал о завербованном европейском администраторе, которому было необходимо внедриться в международную сеть торговца оружием. В основу сюжета положен шпионский роман Джона Ле Карре. Действие продолжения развернется в наши дни, где главному герою предстоит преодолеть еще более опасные испытания.

Сценарий вновь напишет Дэвид Фарр, а производством займутся Amazon Prime Video и BBC. Съемки пройдут в Лондоне и Южной Америке.
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