Том Хиддлстон вернется к роли «Ночного администратора»

Сериал «Ночной администратор
» с Томом Хиддлстоном
продлен на второй сезон, сообщает Deadline
.
Первый сезон проекта вышел в 2016 году и рассказывал о завербованном европейском администраторе, которому было необходимо внедриться в международную сеть торговца оружием. В основу сюжета положен шпионский роман Джона Ле Карре. Действие продолжения развернется в наши дни, где главному герою предстоит преодолеть еще более опасные испытания.
Сценарий вновь напишет Дэвид Фарр
, а производством займутся Amazon Prime Video и BBC. Съемки пройдут в Лондоне и Южной Америке.
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