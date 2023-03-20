«Светлые души» Анастасии Жакулиной удостоены гран-при Суздальского фестиваля анимационного кино

Среди фильмов для детей победу одержали «Дикие соседи» Дарьи Зиминой. Диплом в детской категории достался «Яблочному пирогу» Алексея Алексеева и Сергея Меринова. В секции дебютов лучшим назвали фильм Лизы Стариковой «На глубине», а дипломы получили Артём Москалёв за «Иву белую» и Ольга Титова за «Носки для звезды». В категории студенческого кино победила Ксения Данилевская с работой «В поисках мозга», а дипломы вручили лентам «Окно к тоске» Марии Галаевой, «Переход» Дарьи Волчок и «Визионер» Всеволода Булавкина. В секции прикладной анимации приз достался «Песенке эскимоса» Саввы Голубкова, а дипломы — работам «Спи, мой хороший» Дуси Геллер и «Дети не могут летать» Маргариты Нагибиной.
Среди полнометражных картин главный приз оказался в руках Дениса Чернова, создавшего «Финника», а дипломом отмечен «Кощей. Похититель невест» Романа Артемьева. В сериальной номинации победу одержала серия «Новые герои» из сериала «Геройчики» в постановке Джалиля Ризванова и Дарьи Рудь, дипломами отмечены «Ф.Е.Р.М.А или почему овощи-зомби охотятся за моим дядей?» и «Ася и Вася». «Призом Славы» имени Вячеслава Маясова от Оргкомитета фестиваля награждена Елена Струщенко, а наградой «Прорыв» имени Александра Татарского — «Прощайте, люди» Анны Климановой. «Уважаемые пассажиры» Максима Куликова получили приз зрительских симпатий и приглянулись профессионалам. Приз «Фортуна» вручили «Квакше» Эмилии Фоминовой. Первое место по результатам «Открытой премьеры» заняла серия «День большой стирки» из сериала «Ф.Е.Р.М.А или почему овощи-зомби охотятся за моим дядей?» в постановке Наиля Мубинова, второе — «Добрый богатырь Эртэ» Алексея Почивалова, а третье — «Воробей Чирк» Петра Закревского.
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