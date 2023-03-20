Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Артём Волобуев пытается создать советскую рок-оперу в трейлере сериала «За полчаса до весны»

20 марта
2023 год

Новости кино >>
20 марта 2023
Опубликован трейлер сериала «За полчаса до весны», посвященного «Песнярам» и Владимиру Мулявину. Премьера музыкальной драмы состоится скоро в онлайн-кинотеатре Start и на Первом канале.



Владимир Мулявин родился в Свердловске. Он не был белорусом, но в историю вошел как руководитель легендарного ансамбля «Песняры», в основе стиля которого лежал белорусский фольклор. «Я сам белорус и могу сказать, что уникальность белорусской земли в том, что если ты приезжаешь с открытым сердцем, так же любишь эту землю и традиции, то можешь стать не просто своим, а стать символом этой земли. Неважно, откуда ты приехал. В этом уникальный пример и история Владимира Георгиевича Мулявина», — считает автор идеи и сценария Алексей Троцюк.

Роль главного героя в разных возрастах исполнили Артём Волобуев, Глеб Калюжный и Даниил Васильев. Первую жену Мулявина, артистку Лидию Кармальскую, воплотили на экране Анна Банщикова и Анна Демидова. Режиссерами сериала выступили Степан Коршунов, Оксана Барковская и Кирилл Папакуль, каждый из которых отвечал за определенный период из жизни героев. Съемки совместного проекта Start, Первого канала и Первой КиноВидеоКомпании Республики Беларусь проходили в Минске, Логойске, Борисове, а также в Калининградской и Московской областях и завершились в Москве.

Артём Волобуев пытается создать советскую рок-оперу в трейлере сериала «За полчаса до весны»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Девятисерийная киносага охватит три десятилетия и покажет три этапа становления главного героя: это знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х и вопросы о своем предназначении. Центральной темой станет создание одной из первых в СССР рок-опер «Песня о доле». «Песнярам» удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы, однако ее видеозапись не сохранилась. Авторы сериала собрали весь доступный документальный материал и постарались максимально правдоподобно воссоздать рок-оперу.

В работе над сериалом создателям помогала дочь Владимира Мулявина Марина. Она рассказывала, каким был ее отец в семье, привозила личные вещи своей матери Лидии Кармальской. По словам Артём Волобуева, «мы все знаем Владимира Мулявина на сцене. Есть много исторической хроники: интервью, записи с концертов, видео с гастролей, с их помощью я изучал жесты и поведение музыканта, и как звезду Мулявина я, кажется, уловил. Но про его другую, обычную жизнь никто ничего не знал. И здесь мне очень помогла его дочь Марина. Она рассказала, что дома Владимир Мулявин был абсолютным ребенком, не таким серьезным лидером, как в коллективе, а когда задумывался, крутил усы. Я взял это на вооружение. В один из съемочных дней Марина приехала на площадку. Увидев меня, она была поражена сходством с ее отцом. В тот момент она сказала: "Оставьте нас, я хочу побыть с папой"».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Против всех», «Престиж» и новый сезон «Содержанок»: Start поделился планами на 2023 год
Постой, паровоз: 44 новых российских сериала осени 2022 года
Поиск по меткам
STARTПервый канал
персоны
Анна БанщиковаОксана БарковскаяДаниил ВасильевАртём ВолобуевАнна Демидова (III)Глеб КалюжныйСтепан КоршуновВладимир МулявинКирилл ПапакульАлексей Троцюк
фильмы
За полчаса до весны

фотографии >>
Артём Волобуев пытается создать советскую рок-оперу в трейлере сериала «За полчаса до весны» фотографии
Артём Волобуев пытается создать советскую рок-оперу в трейлере сериала «За полчаса до весны» фотографии
Артём Волобуев пытается создать советскую рок-оперу в трейлере сериала «За полчаса до весны» фотографии
Артём Волобуев пытается создать советскую рок-оперу в трейлере сериала «За полчаса до весны» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Елбонов
18 марта ушёл из жизни актёр Михаил Елбонов.
Лэнс Реддик
17 марта ушёл из жизни американский актёр и музыкант Лэнс Реддик.

День рождения >>

Борис Георгиевский
Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Иван Лапин
Хуго Лаур
Сергей Поначевный
Нина Попова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Якуб Гершал
Анук Гринбер
Джейн Марч
Майкл Редгрейв
Ренато Сальватори
Дэвид Тьюлис
Холли Хантер
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Четыреста ударов
драма
Франция, 1959
Взломщик
триллер
США, 2023
Моя фея-проказница
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Люксембург, Германия, 2022
Путешественница во времени
драма, мелодрама
Франция, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
Джон Уик 4
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Коты Эрмитажа
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Кукольник
молодежный фильм, фильм ужасов
Россия, 2023
Миллионер на три дня
комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2022
СпимГоворим
Россия, 2022
Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен