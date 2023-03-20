Артём Волобуев пытается создать советскую рок-оперу в трейлере сериала «За полчаса до весны»

Опубликован трейлер сериала «За полчаса до весны», посвященного «Песнярам» и Владимиру Мулявину. Премьера музыкальной драмы состоится скоро в онлайн-кинотеатре Start и на Первом канале.
Владимир Мулявин родился в Свердловске. Он не был белорусом, но в историю вошел как руководитель легендарного ансамбля «Песняры», в основе стиля которого лежал белорусский фольклор. «Я сам белорус и могу сказать, что уникальность белорусской земли в том, что если ты приезжаешь с открытым сердцем, так же любишь эту землю и традиции, то можешь стать не просто своим, а стать символом этой земли. Неважно, откуда ты приехал. В этом уникальный пример и история Владимира Георгиевича Мулявина», — считает автор идеи и сценария Алексей Троцюк.
Девятисерийная киносага охватит три десятилетия и покажет три этапа становления главного героя: это знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х и вопросы о своем предназначении. Центральной темой станет создание одной из первых в СССР рок-опер «Песня о доле». «Песнярам» удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы, однако ее видеозапись не сохранилась. Авторы сериала собрали весь доступный документальный материал и постарались максимально правдоподобно воссоздать рок-оперу.
В работе над сериалом создателям помогала дочь Владимира Мулявина Марина. Она рассказывала, каким был ее отец в семье, привозила личные вещи своей матери Лидии Кармальской. По словам Артём Волобуева, «мы все знаем Владимира Мулявина на сцене. Есть много исторической хроники: интервью, записи с концертов, видео с гастролей, с их помощью я изучал жесты и поведение музыканта, и как звезду Мулявина я, кажется, уловил. Но про его другую, обычную жизнь никто ничего не знал. И здесь мне очень помогла его дочь Марина. Она рассказала, что дома Владимир Мулявин был абсолютным ребенком, не таким серьезным лидером, как в коллективе, а когда задумывался, крутил усы. Я взял это на вооружение. В один из съемочных дней Марина приехала на площадку. Увидев меня, она была поражена сходством с ее отцом. В тот момент она сказала: "Оставьте нас, я хочу побыть с папой"».
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