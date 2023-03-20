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Закончились съемки «Макса и Гуся» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком

20 марта
2023 год

Новости кино >>
20 марта 2023

Завершились съемки семисерийного «Макса и Гуся» — спин-оффа комедии «Зёма 3», сообщает пресс-служба цифрового видеосервиса Wink.

Закончились съемки «Макса и Гуся» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком
фото: пресс-служба цифрового видеосервиса Wink

Главные роли в новом сериале исполнили Никита Кологривый и Владимир Карпук, а компанию им составили Павел Прилучный, Дмитрий Богдан, Настасья Самбурская, Владимир Епифанцев, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарёв, Наташа Бардо, Игорь Жижикин, Михаил Горевой и Сергей Гинзбург. Эксклюзивная премьера состоится в Wink, сериал пополнит линейку Wink Originals.

«Макс и Гусь» расскажет историю Макса в исполнении Кологривого. Когда-то он был рядовым каппером (тем, кто зарабатывает, помогая другим делать ставки на спорт в букмекерской конторе), а сейчас – беспринципный воротила, контролирующий наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе. Продолжится в спин-оффе и романтическая линия Макса и Снегурки (Бардо), начатая в полнометражном фильме «Зёма. Новогодний замес». И конечно, поклонники сериала узнают, что стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся (Карпук), как жизнь развела тех, кто совсем недавно был не разлей вода. А еще зрителя ждет знакомство с другом Макса – брутальным владельцем главного боксерского клуба Пензы (Прилучный).

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По словам генерального продюсера сериала Андрея Шишканова, «история абсолютно реальна, а сам сериал по сути – маленький фрагмент жизни, в котором каждый сможет увидеть персонажа, похожего на себя. Нам удалось собрать на съемочной площадке уникальный каст. Каждый герой получился харизматичным, по-своему ярким. Уверен, что проект не оставит никого равнодушным».

Съемки велись в Москве и Московской области на протяжении трех месяцев. Никита Кологривый дебютировал в сериале в качестве креативного продюсера. Он занимался разработкой и постановкой боевых сцен, принимал участие в работе над сценарием. «Макса и Гуся» снял Денис Павлов по сценарию Вадима Валиуллина и Тимура Левченко.
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Закончились съемки «Макса и Гуся» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком фотографии
Закончились съемки «Макса и Гуся» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком фотографии
Закончились съемки «Макса и Гуся» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком фотографии
Закончились съемки «Макса и Гуся» с Никитой Кологривым и Владимиром Карпуком фотографии
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