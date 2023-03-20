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20 марта 2023
/
Киаран Хайндз и Рори Киннер записались во второй сезон «Властелина колец: Колец власти»
Киаран Хайндз и Рори Киннер записались во второй сезон «Властелина колец: Колец власти»
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20 марта 2023
Киаран Хайндз
,
Рори Киннер
и
Таня Муди
сыграют во втором сезоне фэнтези «
Властелин колец: Кольца власти
», уверяет
The Hollywood Reporter
.
фото:
deadline.com
Ранее к сериалу присоединился
Сэм Хэзелдайн
в качестве ключевого антагониста Адара, сыгранного в первых сериях
Джозефом Моулом
.
Действие драмы разворачивается во Вторую эпоху Средиземья за тысячи лет до событий в «
Хоббите
» и «
Властелине колец
». Шоу на данный момент считается самым дорогим в истории телевидении, поскольку оно обошлось Amazon в один миллиард долларов.
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