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Киаран Хайндз и Рори Киннер записались во второй сезон «Властелина колец: Колец власти»

20 марта
2023 год

Новости кино >>
20 марта 2023

Киаран Хайндз, Рори Киннер и Таня Муди сыграют во втором сезоне фэнтези «Властелин колец: Кольца власти», уверяет The Hollywood Reporter.

Киаран Хайндз и Рори Киннер записались во второй сезон «Властелина колец: Колец власти»
фото: deadline.com

Ранее к сериалу присоединился Сэм Хэзелдайн в качестве ключевого антагониста Адара, сыгранного в первых сериях Джозефом Моулом.

Действие драмы разворачивается во Вторую эпоху Средиземья за тысячи лет до событий в «Хоббите» и «Властелине колец». Шоу на данный момент считается самым дорогим в истории телевидении, поскольку оно обошлось Amazon в один миллиард долларов.
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