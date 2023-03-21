Маленький принц: новый трейлер аниме «Рейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества»

Аниме «Рейтинг короля
» возвращается с новой оригинальной историей. Сериал с подзаголовком «Сундук с сокровищами мужества
» покажут уже 13 апреля. Согласно официальному сайту, новый проект будет транслироваться каждый четверг, то есть нас ждет нечто большее, чем один эпизод, как предполагалось ранее
. Ролик можно посмотреть с русскими субтитрами, а о том, как в «Рейтинге короля» сочетаются сказочное очарование, обманутые ожидания и психоанализ, читайте в нашем подробном материале о сериале
.
Вдохновляющий сериал рассказывает о глухонемом и слабосильном принце Бодзи
— первенце короля-великана Босса
и наследнике престола. Из-за интриг мачехи Хилинг
он лишается трона, а его место занимает сводный младший брат Дайда
. Несмотря на врожденную глухоту, отсутствие связной речи и постоянные насмешки подданных, свергнутый принц не оставляет надежды стать величайшим королем в мире: чтобы побороть страхи и неуверенность, повзрослеть и приобрести августейшие навыки, Бодзи отправляется в странствие вместе с компаньоном Кагэ
из клана теней.
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Подкаст о «Рейтинге короля»
Производством вcе так же занимается Wit Studio
(«Атака титанов
», «Семья шпиона
», «Невеста чародея
»). Сэйю и творческая группа
первого сезона вернутся на свои рабочие места и в новом проекте. Опенинг GOLD прозвучит в исполнении японской группы PEOPLE 1
(«Человек-бензопила
»), а заключительную музыкальную тему Atemonaku споет Aimer
(«Сага о Винланде
»).
Оригинальная манга Сосукэ Тока
выпускалась на сайте любительских публикаций Manga Hack, а позже перебралась под крыло издательства Enterbrain и разрослась до 14 танкобонов.
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