Маленький принц: новый трейлер аниме «Рейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества»

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«Шизофрения, как и было сказано»: Большой театр отменил майские показы спектакля на либретто Кирилла Серебренникова

Виртуальная экскурсия по барам Киото с Масааки Юасой

Тост-драйв: «Ночь коротка, гуляй, девчонка» — аниме, которое способно влюбить в себя (и немного опьянить)

Актёр узнал о болезни в прошлом году

«Я не боюсь умереть»: Сэм Нилл рассказал о борьбе с лейкемией

«Я никогда не пойду к нему работать»: Мария Голубкина раскритиковала Константина Богомолова

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«Он не работает вообще»: Мария Голубкина объяснила, почему так и не вышла замуж за Бориса Ливанова

А также рассказала о пиар-кампании после его выхода из тюрьмы