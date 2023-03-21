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Маленький принц: новый трейлер аниме «Рейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества»

21 марта
2023 год

Новости кино >>
21 марта 2023
Аниме «Рейтинг короля» возвращается с новой оригинальной историей. Сериал с подзаголовком «Сундук с сокровищами мужества» покажут уже 13 апреля. Согласно официальному сайту, новый проект будет транслироваться каждый четверг, то есть нас ждет нечто большее, чем один эпизод, как предполагалось ранее. Ролик можно посмотреть с русскими субтитрами, а о том, как в «Рейтинге короля» сочетаются сказочное очарование, обманутые ожидания и психоанализ, читайте в нашем подробном материале о сериале.


Вдохновляющий сериал рассказывает о глухонемом и слабосильном принце Бодзи — первенце короля-великана Босса и наследнике престола. Из-за интриг мачехи Хилинг он лишается трона, а его место занимает сводный младший брат Дайда. Несмотря на врожденную глухоту, отсутствие связной речи и постоянные насмешки подданных, свергнутый принц не оставляет надежды стать величайшим королем в мире: чтобы побороть страхи и неуверенность, повзрослеть и приобрести августейшие навыки, Бодзи отправляется в странствие вместе с компаньоном Кагэ из клана теней.

Слушать Подкаст о «Рейтинге короля»
Производством вcе так же занимается Wit StudioАтака титанов», «Семья шпиона», «Невеста чародея»). Сэйю и творческая группа первого сезона вернутся на свои рабочие места и в новом проекте. Опенинг GOLD прозвучит в исполнении японской группы PEOPLE 1Человек-бензопила»), а заключительную музыкальную тему Atemonaku споет AimerСага о Винланде»).

Маленький принц: новый трейлер аниме «Рейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества»

Оригинальная манга Сосукэ Тока выпускалась на сайте любительских публикаций Manga Hack, а позже перебралась под крыло издательства Enterbrain и разрослась до 14 танкобонов.
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Маленький принц: новый трейлер аниме «Рейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества» фотографии
Маленький принц: новый трейлер аниме «Рейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества» фотографии
Маленький принц: новый трейлер аниме «Рейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества» фотографии
Маленький принц: новый трейлер аниме «Рейтинг короля: Сундук с сокровищами мужества» фотографии
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