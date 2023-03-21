«Шпион» с Сергеем Безруковым стартует 27 марта

Это история о двойном агенте, которому предстоит найти выход из кажущейся безвыходной ситуации и сохранить жизнь себе, а главное – своей семье. Безрукову достался образ талантливого аналитика — капитана Андрея Рыбина, работающего в ФСБ в отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Имея за плечами 20-летний стаж работы в ведомстве, он собирается на пенсию, чтобы, наконец, отдохнуть и проводить больше времени с женой, взрослой дочерью и любимой собакой. Однако, его планам не суждено сбыться: становится известно, что в оперативной группе Рыбина действует американский разведчик-нелегал, и Андрею поручено выявить шпиона.
«"Шпион" — это детектив. Поэтому о своей роли в интригующем проекте трудно говорить, есть страх случайно сказать лишнее. Тем более мой образ в этой истории сам по себе подразумевает фразу: "Болтун - находка для шпиона". Скажу так, в первой серии будет вихрь событий, которые создадут массу проблем для моего героя, он их в последующих сериях будет последовательно решать. Трагическое и смешное рядом, что подчеркнет проект, но надеюсь, в первую очередь, "Шпион" увлечет своим напряженным сюжетом, там действительно хорошо закрученная детективная интрига», — рассказал Безруков.
фото: пресс-служба Первого канала
Из-за жанровой принадлежности к остросюжетному детективу перестрелок и экшн-сцен в сериале будет немало. Но это вовсе не главное, ведь в центре сюжета – судьба человека. По словам создателей, история получилась очень искренней, личной и глубокой.
Сценарий «Шпиона» писали специально под Сергея Безрукова – другие кандидатуры на эту роль не рассматривались. По словам режиссере Ивана Стаханова, «в образ Сергей Безруков привнес многое от себя. Он скрупулезно и профессионально работал над каждым диалогом, меняя текст и подгоняя его под характер персонажа. Сергей не из тех актеров, которые просто учат текст и не следят за тем, куда движется характер героя. Он сделал Рыбина человечным и настоящим – из литературного персонажа он превратился в живого человека».
фото: пресс-служба Первого канала
Для одной из сцен грим занял больше двух часов: по сюжету Рыбин маскируется под глубокого старика. Непростой была и сцена, в которой главный герой балансирует на открытом окне. Эпизод снимали без дублера и даже без страховки. «Когда смотришь вниз с восьмого этажа, мурашки по спине, конечно, бегут, – говорит Безруков. – Но я стараюсь выполнять все трюки сам и прибегать к помощи дублеров только в крайнем случае».
Однако самым сложным, по признанию актера, был не сложный грим или трюковые сцены, а общение на английском языке. «Для этой роли я специально занимался с преподавателем по английскому языку. В "Шпионе" будут сцены, сыгранные исключительно на английском. У меня он был на школьном уровне, но удалось вспомнить и укрепить иностранный язык. Говорить приходилось не просто по-английски, а с американским акцентом, – вспоминает Сергей. – Несмотря на то что у меня хороший слух, это было непросто. Кроме того, в "Шпионе" играют английские и канадские актеры».
В нескольких сценах телезрители смогут полюбоваться на слаженные действия кино-ОМОНа – настоящих профессиональных ОМОНовцев, которые параллельно своей основной деятельности снимаются в кино. Собаку породы колли, которая является полноправным членом семьи Рыбина, нашли в Москве. Пес по кличке Лэсси – единственный намек на прошлое Рыбина, ведь в детстве, пожалуй, все смотрели сериал «Лэсси», а у юного Андрея – такая собака даже была.
Ольга Ломоносова, сыгравшая жену главного героя, призналась, что для нее сложнее всего было сыграть супружеские отношения: «На пробах нам с Сережей поставили постельную сцену, что меня страшно удивило. Эта же сцена стала для меня впоследствии самой сложной – я такие сцены не люблю, они для меня психологически сложные. Но Иван – замечательный режиссер, который четко объяснил все референсы и рассказал, как это должно выглядеть. И Сережа, конечно, прекрасный артист и партнер. Меня восхищает его работоспособность – я ни разу не видела его с уставшим выражением лица».
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