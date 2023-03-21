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Теперь официально: Валерия Гай Германика поставит сериал про княгиню Ольгу

21 марта
2023 год

Новости кино >>
21 марта 2023
Валерия Гай Германика официально назначена режиссером восьмисерийной исторической драмы «Княгиня Ольга». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», которая занимается продюсированием сериала по заказу Первого канала.

Теперь официально: Валерия Гай Германика поставит сериал про княгиню Ольгу
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

«Мы несколько лет с компанией "Марс Медиа" и продюсером Рубеном Дишдишяном обсуждали возможности нашего сотрудничества. Я понимала, что хочу сделать лучшее, что могу, и быть полезной на том проекте, который, по моим ощущениям, могу снять только я. Сейчас я себе позволяю выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что копится творческая сила и некоторый внутренний опыт, на который могу опереться. И точку соприкосновения с продюсерами мы нашли именно на "Княгине Ольге". Я думаю, это мой проект, он меня выводит как художника на новый уровень», — говорит постановщица.

Зрителей ожидают художественное переосмысление истории, основанной на реальных событиях десятого века, и рассказ об удивительной судьбе Великой княгини Ольги – первой правительницы Руси, принявшей христианство.

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«Мне не хотелось бы раскрывать все тайны и фишки, которые были придуманы для этой работы. Могу сказать, что буду работать с той же командой, с которой снимала "Обоюдное согласие", с тем же оператором – Геннадием Успангалиевым, с тем же художником-постановщиком – Антоном Поликарповым. У меня очень молодая группа для свежего взгляда на фильм такого жанра. Я давно хотела снимать историческое кино и хотела пересмотреть взгляд на него. Думаю, будет много ручной камеры, длинных кадров, которые создают ощущение реальности и погружения в историческую среду, в контекст происходящего», — рассказала Валерия Гай Германика.

В настоящий момент сериал находится на стадии подготовительного периода и кастинга. Начало съемок запланировано на середину лета.
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