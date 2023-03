Игра Atelier Ryza получила аниме-экранизацию

Популярная JRPG-серия Atelier Ryza обзавелась аниме-экранизацией. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру.За адаптацию игры Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout отвечает студия Liden Films, причастная к созданию « Токийских мстителей », « Клинка бессмертного » и других популярных сериалов. Премьеру следует ожидать ближайшим летом.Как и в оригинале, зрителям расскажут историю обычной девочки Райзы. Устав от скучной деревенской жизни, она сбегает из деревни, чтобы собраться с хорошими друзьями в секретном месте и поговорить о своих мечтах и ​​спланировать захватывающие приключения. Однажды решительная Райза и компания решают отправиться на запретный «остров за берегом» — это путешествие друзья никогда не забудут.Поклонники игры оценили по достоинству, как создатели подошли к фан-сервису. Особенно геймеры удовлетворены внешностью главной героини.Atelier Ryza, вышедшая в 2019 году при непосредственном участии компании Koei Tecmo, входит в игровую вселенную Atelier, существующую с 1997 года. На данный момент франшиза насчитывает 24 основные серии, которые подразделяются на семь подсерий, и более десятка побочных игр. Сама Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout была продолжена в 2021-м сиквелом Lost Legends & the Secret Fairy, а совсем скоро выйдет третья часть с подзаголовком Alchemist of the End & the Secret Key.