Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 60 лет «королеве крика» Джилл Шолен

21 марта
2023 год

Новости кино >>
21 марта 2023
Сегодня, 21 марта, исполнилось 60 лет «королеве крика», американской актрисе, певице и режиссеру Джилл Шолен.

Исполнилось 60 лет «королеве крика» Джилл Шолен
фото: кадр из фильма «Когда незнакомец снова звонит»

Джилл Мэри Шолен родилась 21 марта 1963 года в Бербанке в семье известного модельера Дороти Шолен. Ее отец немецкого происхождения, а мать наполовину шведка, наполовину мексиканка. Училась в Театре актерского мастерства в Бербанке.

Актерская карьера Джилл началась в 1981-м, когда она вместе с Николасом Кейджем и Криспином Гловером сыграла в пилоте сериала «Лучшие времена». Еще до этого рассматривалась на роль Эммелин Лестрейндж в «Голубой лагуне», которую в итоге воплотила Брук Шилдс. От нее также ускользнул шанс предстать в образе Дженнифер в знаменитом фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее». Приобрела опыт работы в ряде молодежных лент («Вашингтонское такси», «Громовая аллея», «Сексуальные движения»). В 1986-м получила одну из главных ролей в телевизионном семейном фильме «Дети в Стране игрушек», чьи съемки проходили в Европе. Ее партнерами выступили Дрю Бэрримор и Киану Ривз, с которым она некоторое время встречалась.

Читать Мастера ужасов. 13 режиссёров, изменивших облик хорроров

Статус королевы крика Шолен приобрела, когда исполнила главные роли в хоррорах «Отчим», «Проклятие 2: Укус», «Прогуливая уроки», «Воздушная кукуруза», «Леденящий», «Призрак оперы» и «Когда незнакомец снова звонит». Ее партнерами по фильмам были также Эмилио ЭстевесЭто было тогда... Это есть и сейчас»), Дермот МалруниА вот и моя крошка») и Брэд Питт. С последним она три месяца была помолвлена. Всего на счету актрисы более 30 ролей в кино и на телевидении.

Лауреатка приза международного фестиваля фантастических фильмов в Каталонии. В 1993-м вышла замуж за композитора Энтони Маринелли и через три года, после выхода ленты «Не снова!», ушла из кино, чтобы сосредоточиться на воспитании двоих сыновей. В 2004-м засветилась в короткометражке «Она молчала», а в 2021-м — в сериале «Вина».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Кузница кадров: Как сложилась судьба актеров объединения «Братская стая»
Стивен Кинг, великий и ужасный
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Дрю БэрриморКриспин ГловерРоберт ЗемекисНиколас КейджДермот МалруниБрэд ПиттКиану РивзБрук ШилдсДжилл ШоленЭмилио Эстевес
фильмы
А вот и моя крошкаВашингтонское таксиВоздушная кукурузаГолубая лагунаНазад в будущееОтчимПрогуливая урокиПроклятие 2: УкусЭто было тогда... Это есть и сейчас

фотографии >>
«Воздушная кукуруза»
Исполнилось 60 лет «королеве крика» Джилл Шолен фотографии
Исполнилось 60 лет «королеве крика» Джилл Шолен фотографии
Исполнилось 60 лет «королеве крика» Джилл Шолен фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Кох
20 марта ушла из жизни артистка цирка Татьяна Кох.
Михаил Елбонов
18 марта ушёл из жизни актёр Михаил Елбонов.

День рождения >>

Ольга Битюкова
Алексей Волков
Вера Воронкова
Игорь Головин
Марина Денисова
Георг Отс
Саёра Сафари
Елена Шамова
Антон Шпиньков
Пётр Адамчик
Тимоти Далтон
Соня Метелица
Гэри Олдман
Пьер Ренуар
Кокс Хаббема
Джилл Шолен
все родившиеся 21 марта >>

Афиша кино >>

Четыреста ударов
драма
Франция, 1959
Взломщик
триллер
США, 2023
Моя фея-проказница
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Люксембург, Германия, 2022
Путешественница во времени
драма, мелодрама
Франция, 2022
Голова-жестянка
драма, комедия
Россия, 2023
Джон Уик 4
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Коты Эрмитажа
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Кукольник
молодежный фильм, фильм ужасов
Россия, 2023
Миллионер на три дня
комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2022
СпимГоворим
Россия, 2022
Нуреев: Лебединое озеро
фильм-балет, музыкальный фильм
Австрия, ФРГ, 1966
Собачье сердце
научная фантастика, экранизация
СССР, 1988
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram