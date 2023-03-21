Исполнилось 60 лет «королеве крика» Джилл Шолен

Сегодня, 21 марта, исполнилось 60 лет «королеве крика», американской актрисе, певице и режиссеру Джилл Шолен.
фото: кадр из фильма «Когда незнакомец снова звонит»
Джилл Мэри Шолен родилась 21 марта 1963 года в Бербанке в семье известного модельера Дороти Шолен. Ее отец немецкого происхождения, а мать наполовину шведка, наполовину мексиканка. Училась в Театре актерского мастерства в Бербанке.
Актерская карьера Джилл началась в 1981-м, когда она вместе с Николасом Кейджем и Криспином Гловером сыграла в пилоте сериала «Лучшие времена». Еще до этого рассматривалась на роль Эммелин Лестрейндж в «Голубой лагуне», которую в итоге воплотила Брук Шилдс. От нее также ускользнул шанс предстать в образе Дженнифер в знаменитом фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее». Приобрела опыт работы в ряде молодежных лент («Вашингтонское такси», «Громовая аллея», «Сексуальные движения»). В 1986-м получила одну из главных ролей в телевизионном семейном фильме «Дети в Стране игрушек», чьи съемки проходили в Европе. Ее партнерами выступили Дрю Бэрримор и Киану Ривз, с которым она некоторое время встречалась.
Лауреатка приза международного фестиваля фантастических фильмов в Каталонии. В 1993-м вышла замуж за композитора Энтони Маринелли и через три года, после выхода ленты «Не снова!», ушла из кино, чтобы сосредоточиться на воспитании двоих сыновей. В 2004-м засветилась в короткометражке «Она молчала», а в 2021-м — в сериале «Вина».
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