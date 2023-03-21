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Объявлен шорт-лист Всероссийского конкурса сценарного мастерства

21 марта
2023 год

Новости кино >>
21 марта 2023

В Российской государственной библиотеке объявили шорт-лист Всероссийского конкурса сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод», проходящего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра «Мувистарт».

Объявлен шорт-лист Всероссийского конкурса сценарного мастерства
фото: пресс-служба продюсерского центра «Мувистарт»

В категорию «Игровое полнометражное и анимационное кино» включены «Агдика» Александра Быкова и Владислава Калашникова, «Аля в облаках» Василины Свиридовой, «Бабушка надвое» Марии Зиновьевой, «В неравных условиях» Вероники Токарской, «Время собирать камни» Урузмага Засеева, «Дедовщина» Руслана Дмитриева, «Добыча» Амита Камбоджа, «Из деревни с любовью» Лидии Ярцевой, «Как Гагарин» Дарьи Пономаренко, «Скала» Елены Узбековой, «Тоня, не сдавайся!» Полины Одинцовой, «Чор» Анны Григ, «Южная стена» Фёдора Бабенко и «Яга не баба!» Ольги Валентеевой. В секцию сериалов попали «АБВГДейка» Ольги Замятиной, «Агата» Альмира Зарипова, «Быть человеком» Руслана Тавабилова и Олега Батухтина, «В Залесье все спокойно» Полины Терешиной и Аллы Болдыревой, «Книга степей. Табун» Анны Гуриной и Михаила Мерзликина, «На хаях» Светланы Саликовой, «Протокол безопасности» Ивана Кульнева и Лилии Янтилиной, «Прыжок» Лилии Костенко, «Сонька-золотая голова» Елены Джейхан, «Средняя школа выживания» Артура Чернушкина и «Ушкуйники» Алексея Адамова. Авторы представят проекты на питчинге 21 марта. Здесь финалисты смогут заключить соглашения о сотрудничестве с ведущими продюсерскими компаниями, получат бесплатные сертификаты на депонирование своих проектов от компании-партнера Ipex Global.

В состав жюри категории «Игровое полнометражное и анимационное кино» вошли генеральный продюсер «Свердловской киностудии» Ольга Ерофеева-Муравьева, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ» Антон Малышев, генеральный продюсер компании AP Entertainment Дмитрий Рудовский, президент кинопрокатной компании «КароПрокат» Алексей Рязанцев, генеральный директор группы компаний ГМП КИТ Андрей Терешок, заместитель директора по социокультурным программам Фонда Росконгресс Галина Сыцко, агент режиссеров, операторов и кастинг-директоров «Агентства талантов Стардаст» Екатерина Жукатинская, директор по киноканалам медиахолдинга «Цифровое Телевидение» Иван Кудрявцев, и директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо» Александра Шипетина. Сериалы оценят редактор гуманитарного блока «Российская газета – Неделя» Сусанна Альперина, генеральный директор «Агентства талантов Стардаст» Татьяна Беличенко, заместитель директора департамента ключевых партнёрских программ РГБ Анна Делианиди, главный редактор АНО «ИРИ» Татьяна Матвеева, продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер компании R-Media Альберт Рябышев и главный креативный продюсер, сценарист 1-2-3 Production Андрей Смиян.


Конкурс «Метод» был объявлен в январе текущего года. Участие в нем приняли более 10 тысяч россиян. В лонг-лист вошли работы 103 авторов из 28 регионов страны. Одними из самых популярных тем стали комедии, семейные истории и роуд-муви. Для участников лонг-листа организаторы конкурса провели очный образовательный интенсив, который проходил с 17 по 20 марта в Москве. Конкурсанты прослушали мастер-классы исполнительного директора Фонда кино Фёдора Соснова, телеведущего и киноэксперта Ивана Кудрявцева, писателя и сценариста Александра Цыпкина, кинодраматурга Алексея Сашина, главного продюсера «Амедиа Продакшн» Наталии Клибановой и других. Тьюторами, в частности, выступили главный редактор компании СТВ Александр Архипов, креативный продюсер Олег Богатов, генеральный директор компании Black Box Production Павел Сарычев, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов и креативный продюсер Роман Картушин.

Помимо вышеназванного конкурса, до 3 апреля идет прием заявок на «Метод.Москва» по направлениям «Синопсисы для книг и издательского дела» и «Сценарии для видеоигр», а также историй, популяризирующих образ российской столицы. Участники смогут принять участие в образовательной онлайн-программе, спикерами выступят признанные эксперты издательского дела и индустрии видеоигр. Отобранные заявки будут представлены в конце апреля на очном питчинге перед лидерами рынка.
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№ 2
Дарья Логич   21.03.2023 - 18:39
Поддержка кино - это всегда хорошо! Жаль, что номинанты просто даны списком, так не супер интересно про них читать. Выделили бы главных претендентов, интересные работы и побольше про них читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   21.03.2023 - 17:57
Хоть кто-то поддерживает молодое кино)) Святые люди читать далее>>
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