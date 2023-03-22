Таксистка Светлана Ходченкова спасает возлюбленного от тюрьмы в сериале «Мерзлая земля»

Действие разворачивается в небольшом приморском городе. Таксистка Лариса (Ходченкова) готовится к свадьбе с коллегой Максимом (Филипенко) — они живут вместе уже больше года. Но все рушится, когда Максима задерживают по подозрению в убийстве. Полиция нашла тело девушки, которую перед смертью изнасиловали. Специально приехавший из Москвы следователь (Чурсин) считает, что Максим совершил не только это преступление, а виновен в целой серии смертей. Его не убеждает даже алиби подозреваемого. Чтобы доказать невиновность возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование. Она убеждена: пока Максим за решеткой, настоящий убийца находится на свободе.
«Мне нравится название “Мерзлая земля” — оно о том времени года, когда снег почти сошел, а трава еще не появилась. И кажется, что земля никогда не будет снова теплой, никогда на ней не вырастут цветы, не появится ничего живого. Наш сериал об очень болезненных и очень важных трансформациях, о трудных вопросах к себе и о мучительном прозрении. Этот фильм о том, что зло банально, повседневно и трудно распознаваемо, так как оно встроено в контекст нашей жизни и кормится из наших рук. Главная героиня однажды бросает вызов системе. Ее цель — вытащить своего возлюбленного из тюрьмы. В фильме поднимаются темы кризиса правоохранительных органов, домашнего насилия, созависимых отношений в семье. История рассказана от лица Ларисы, ее глазами мы видим все события и проживаем драму героев. Думаю, многие зрители найдут точки соприкосновения с этой историей», — отметила Оксана Карас.
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