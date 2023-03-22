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Таксистка Светлана Ходченкова спасает возлюбленного от тюрьмы в сериале «Мерзлая земля»

22 марта
2023 год

Новости кино >>
22 марта 2023
Премьера сериала «Мерзлая земля» состоится 7 апреля в онлайн-кинотеатрах Wink и Кинопоиск. Главные роли в криминальном триллере исполнили Светлана Ходченкова, Антон Филипенко и Юрий Чурсин, сообщает пресс-служба Wink.

Таксистка Светлана Ходченкова спасает возлюбленного от тюрьмы в сериале «Мерзлая земля»
фото: Пресс-служба Wink

Действие разворачивается в небольшом приморском городе. Таксистка Лариса (Ходченкова) готовится к свадьбе с коллегой Максимом (Филипенко) — они живут вместе уже больше года. Но все рушится, когда Максима задерживают по подозрению в убийстве. Полиция нашла тело девушки, которую перед смертью изнасиловали. Специально приехавший из Москвы следователь (Чурсин) считает, что Максим совершил не только это преступление, а виновен в целой серии смертей. Его не убеждает даже алиби подозреваемого. Чтобы доказать невиновность возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование. Она убеждена: пока Максим за решеткой, настоящий убийца находится на свободе.

В проекте также сыграли Андрей Бурковский, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова и другие. За режиссуру отвечала Оксана Карас, которая ранее работала над фильмом «Доктор Лиза» и сериалом «Чиновница». Сценарий написали Сергей КалужановВремя первых»), Андрей КургановХэдшот») и Мария ИзюмоваМама, я дома»).

Таксистка Светлана Ходченкова спасает возлюбленного от тюрьмы в сериале «Мерзлая земля»
фото: Пресс-служба Wink

«Мне нравится название “Мерзлая земля” — оно о том времени года, когда снег почти сошел, а трава еще не появилась. И кажется, что земля никогда не будет снова теплой, никогда на ней не вырастут цветы, не появится ничего живого. Наш сериал об очень болезненных и очень важных трансформациях, о трудных вопросах к себе и о мучительном прозрении. Этот фильм о том, что зло банально, повседневно и трудно распознаваемо, так как оно встроено в контекст нашей жизни и кормится из наших рук. Главная героиня однажды бросает вызов системе. Ее цель — вытащить своего возлюбленного из тюрьмы. В фильме поднимаются темы кризиса правоохранительных органов, домашнего насилия, созависимых отношений в семье. История рассказана от лица Ларисы, ее глазами мы видим все события и проживаем драму героев. Думаю, многие зрители найдут точки соприкосновения с этой историей», — отметила Оксана Карас.
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№ 3
Pumpkin   22.03.2023 - 14:40
Как-то прям слишком супер банальный сюжет. даже если у него есть алиби, все равно это ничего не доказывает. ну даже звучит туповато по-моему хахаха читать далее>>
№ 2
Наталья Курилова   22.03.2023 - 13:22
Бурковского не люблю, но есть Виталий Коваленко и Юрий Чурсин, уже можно посмотреть, ну и конечно, востребованный Антон Филипенко (очень понравился в "Операции "Аметист"). читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   22.03.2023 - 12:43
Ну вообще сам сюжет довольно банальный, такая завязка у многие сериалов есть. Но с учетом актерского состава верится, что они смогут ее интересно как-то раскрутить читать далее>>
Всего сообщений: 3
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персоны
Сабина АхмедоваАндрей БурковскийПолина ГухманСергей КалужановОксана КарасВиталий КоваленкоАндрей КургановМаксим СтояновАнтон ФилипенкоСветлана ХодченковаЮрий ЧурсинАнастасия Шевцова
фильмы
Время первыхДоктор ЛизаМама, я домаМёрзлая земляХэдшотЧиновница

фотографии >>
Таксистка Светлана Ходченкова спасает возлюбленного от тюрьмы в сериале «Мерзлая земля» фотографии
Таксистка Светлана Ходченкова спасает возлюбленного от тюрьмы в сериале «Мерзлая земля» фотографии
Таксистка Светлана Ходченкова спасает возлюбленного от тюрьмы в сериале «Мерзлая земля» фотографии
Таксистка Светлана Ходченкова спасает возлюбленного от тюрьмы в сериале «Мерзлая земля» фотографии
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