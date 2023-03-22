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Антон Хабаров отправится на поиски серийного убийцы в детективе «Страх над Невой»

22 марта
2023 год

Новости кино >>
22 марта 2023

В Санкт-Петербурге стартовали съемки детективного сериала «Страх над Невой» с Антоном Хабаровым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Антон Хабаров отправится на поиски серийного убийцы в детективе «Страх над Невой»
фото: Пресс-служба НТВ

Ленинград, 1967 год. В районе Обводного канала в самом центре города происходит серия убийств. Маньяк действует исключительно ночью: он насилует и душит женщин, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки – странные символы, нарисованные углем. К расследованию подключают майора КГБ Чубина (Хабаров), у которого уже есть опыт в раскрытии подобных дел: несколько лет назад он пытался разоблачить языческую секту, поклоняющуюся Чернобогу. Тогда майор совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт, и сам стал жертвой жестокого психопата, возглавлявшего секту.

«Мой герой – человек с незаурядным аналитическим складом ума. Он много времени проводит в архивах, изучая дела, к тому же Чубин – психолог, он пытается понять логику серийных преступников. В советском сыске следователей, у которых была своя система поиска серийных убийц, практически не было, поймать этих душегубов было очень сложно. У них есть одна колоссальная способность – они очень здорово умеют мимикрировать под обычных людей, это качество присуще всем серийным маньякам. Я очень скрупулезно готовлюсь к любой роли, анализирую все детали, поэтому мой экранный герой мне очень близок. Мы с ним оба вдумчивые люди, пытаемся дойти до сути», — отметил Антон Хабаров.

Антон Хабаров отправится на поиски серийного убийцы в детективе «Страх над Невой»
фото: Пресс-служба НТВ

В напарники Чубину достается капитан милиции Федоров (Андрей Фролов), пышущий энергией и силой здоровяк. Чубин и Федоров пытаются выследить убийцу, находясь под колоссальным давлением со стороны своего начальства, которое приказывает незамедлительно найти маньяка, чтобы не допустить паники среди населения.

В сериале также снимаются Ян Ильвес, Евгения Лыкова, Виктория Заболотная, Дмитрий Сутырин, Сергей Яценюк, Евгений Зайфрид, Роман Грибков, Олег Алмазов и другие. Режиссерское кресло занял Илья Максимов.

Сериал «Страх над Невой» будет представлен в онлайн-кинотеатре Иви, который выступил партнером и со-инвестором проекта.
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№ 1
Pumpkin   22.03.2023 - 14:45
Вообще Хабаров все-таки очень классный актер, жаль только, что теперь играет в таком уровне сериалов и кино. А какой еще красивый был в молодости)) читать далее>>
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