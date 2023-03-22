Снигирь и Гуськов сыграют в сериале «Золотое дно» по сценарию Минаева

По сюжету после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов Градовы — жены, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.
«Эта история напоминает мне шахматную партию, и моя героиня Надя — важная фигура в этой партии. Мы долго думали над тем, какая она: как одевается, как выглядит, чего она хочет, чего боится, похожа ли она на меня или нет. Пока больше вопросов, чем ответов. Совсем как в шахматах. И мне это очень нравится», — рассказала Юлия Снигирь.
«Сценарий Сергея Минаева — это всегда актуальная острая драматургия, а фильмы, снятые по его сценариям, — как правило, настоящие события. В этом проекте исследуется извечный конфликт отцов и детей и борьба за власть. История действительно захватывающая, и для меня большая честь и вызов работать над ней», — отметил Илья Ермолов.
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