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Снигирь и Гуськов сыграют в сериале «Золотое дно» по сценарию Минаева

22 марта
2023 год

Новости кино >>
22 марта 2023
Стартовали съемки сериала «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева. В семейной саге сыграют Алексей Гуськов, Юлия Снигирь и Игорь Гордин. Режиссерское кресло занял Илья Ермолов, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви, где состоится премьера проекта.

Снигирь и Гуськов сыграют в сериале «Золотое дно» по сценарию Минаева
фото: Пресс-служба Иви

По сюжету после смерти Алексея Градова, владельца крупного строительного холдинга, его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Кроме передела активов Градовы — жены, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть всё — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

«Эта история напоминает мне шахматную партию, и моя героиня Надя — важная фигура в этой партии. Мы долго думали над тем, какая она: как одевается, как выглядит, чего она хочет, чего боится, похожа ли она на меня или нет. Пока больше вопросов, чем ответов. Совсем как в шахматах. И мне это очень нравится», — рассказала Юлия Снигирь.

В проекте также заняты Ростислав Бершауэр, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталья Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Александр Новин и другие.

Снигирь и Гуськов сыграют в сериале «Золотое дно» по сценарию Минаева
фото: Пресс-служба Иви

«Сценарий Сергея Минаева — это всегда актуальная острая драматургия, а фильмы, снятые по его сценариям, — как правило, настоящие события. В этом проекте исследуется извечный конфликт отцов и детей и борьба за власть. История действительно захватывающая, и для меня большая честь и вызов работать над ней», — отметил Илья Ермолов.

Продюсерами сериала выступают Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Александр Цекало и Иван Самохвалов. Производством проекта занимается Продюсерская компания «Среда», которая сняла для Иви «Химеру» и «Замерзших».
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№ 1
Pumpkin   22.03.2023 - 14:44
Слушайте у Минаева плохих проектов не бывает. Ну он может прям очень хорошо постараться и получится реальная бомба. Так что весьма заинтригована! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Снигирь и Гуськов сыграют в сериале «Золотое дно» по сценарию Минаева фотографии
Снигирь и Гуськов сыграют в сериале «Золотое дно» по сценарию Минаева фотографии
Снигирь и Гуськов сыграют в сериале «Золотое дно» по сценарию Минаева фотографии
Снигирь и Гуськов сыграют в сериале «Золотое дно» по сценарию Минаева фотографии
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