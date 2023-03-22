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Фильм про Игоря Талькова снимет Сангаджиев

22 марта
2023 год

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22 марта 2023

Полнометражный фильм о жизни и трагической смерти известного музыканта Игоря Талькова снимет режиссер Сангаджиев (Happy End, «Балет»), сообщает пресс-служба «НМГ Студии».

Фильм про Игоря Талькова снимет Сангаджиев
фото: Пресс-служба «НМГ Студии»

Проект находится на стадии написания сценария, ведутся переговоры с семьей певца. Авторы идеи — Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук и Сергей Кальварский, которые также выступают продюсерами картины. Ее производством по заказу «НМГ Студии» занимается «Студия Видеопрокат».

Создатели «Талькова» сконцентрируются на истории гибели Игоря Талькова, а также расскажут о непростом периоде в истории страны, на который пришелся расцвет карьеры артиста. В центре сюжета окажется не фигура убийцы музыканта, а поиски причин этого убийства, расследование цепочки событий, которые и привели к трагической развязке. В рамках подготовки к проекту будут использоваться архивные съемки, комментарии друзей и коллег Талькова и свидетельства очевидцев.
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№ 1
Pumpkin   22.03.2023 - 14:41
кстати очень даже интересно! и даже поставить в центр сюжета убийцу - это неожиданный ход, не каждый бы на такой решился) но так-то буду ждать кино! читать далее>>
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персоны
Фёдор БондарчукСергей КальварскийЕвгений СангаджиевДмитрий ТабарчукИгорь Тальков
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