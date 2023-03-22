Фильм про Игоря Талькова снимет Сангаджиев

Проект находится на стадии написания сценария, ведутся переговоры с семьей певца. Авторы идеи — Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук и Сергей Кальварский, которые также выступают продюсерами картины. Ее производством по заказу «НМГ Студии» занимается «Студия Видеопрокат».
Создатели «Талькова» сконцентрируются на истории гибели Игоря Талькова, а также расскажут о непростом периоде в истории страны, на который пришелся расцвет карьеры артиста. В центре сюжета окажется не фигура убийцы музыканта, а поиски причин этого убийства, расследование цепочки событий, которые и привели к трагической развязке. В рамках подготовки к проекту будут использоваться архивные съемки, комментарии друзей и коллег Талькова и свидетельства очевидцев.
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