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Горящие обломки обрушились с небес в отрывке из фильма «Блуждающая Земля 2»

22 марта
2023 год

Новости кино >>
22 марта 2023

Кино-Театр.Ру представляет фрагмент фантастического блокбастера «Блуждающая Земля 2» режиссёра Франта Гво. В нём люди наблюдают за шокирующим явлением.


Солнце угасает. Последний шанс человечества на спасение — поиск нового дома. Объединившись, люди находят возможность изменить орбиту Земли, отправившись в неизвестность. Но это путешествие на много сотен световых лет во тьму несет за собой разрушение и хаос. Планета растерзана катаклизмами, в которых выживут далеко не все. И все же только в бесконечной пустоте можно обрести новую жизнь.

Роли в картине сыграли Энди Лау, Джеки У, Ли Сюэцзянь, Ша И, Нин Ли, Зина Блахусова, Чжу Яньманьцзы, Реджина Вань, Фэнъи Чжан, Чжифэй Ван и другие.

В основу фильма лёг роман культового китайского писателя-фантаста Лю Цысиня, чьи книги (в том числе «Тёмный лес» и «Вечная жизнь Смерти») стали культурным феноменом и принесли автору множество престижных литературных наград. В конце 2023 года на Netflix выйдет сериал по ещё одному его произведению — «Задача трёх тел».

Горящие обломки обрушились с небес в отрывке из фильма «Блуждающая Земля 2»

Первый фильм о «Блуждающей Земле» вышел в 2019 году и, собрав в мировом прокате более 700 миллионов долларов, стал одной из самых кассовых картин в Поднебесной и пятой самой кассовой неанглоязычной лентой в мире. «Блуждающая Земля 2» — приквел к первой части, поэтому просмотр можно смело начинать со второго фильма.

Бюджет «Блуждающей Земли 2» составил 90 миллионов долларов. Съёмки под чутким надзором 20 научных консультантов проходили на 17 студиях: для фильма было построено более 50 000 кв. метров декораций, включая огромный аэропорт. На площадке раотало около 22 000 статистов и актеров массовки из разных стран, в том числе из России.

В российский прокат «Блуждающая Земля 2» выйдет 12 апреля, в День космонавтики.
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Горящие обломки обрушились с небес в отрывке из фильма «Блуждающая Земля 2» фотографии
Горящие обломки обрушились с небес в отрывке из фильма «Блуждающая Земля 2» фотографии
Горящие обломки обрушились с небес в отрывке из фильма «Блуждающая Земля 2» фотографии
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