Горящие обломки обрушились с небес в отрывке из фильма «Блуждающая Земля 2»

Кино-Театр.Ру
представляет фрагмент фантастического блокбастера «Блуждающая Земля 2
» режиссёра Франта Гво
. В нём люди наблюдают за шокирующим явлением.
Солнце угасает. Последний шанс человечества на спасение — поиск нового дома. Объединившись, люди находят возможность изменить орбиту Земли, отправившись в неизвестность. Но это путешествие на много сотен световых лет во тьму несет за собой разрушение и хаос. Планета растерзана катаклизмами, в которых выживут далеко не все. И все же только в бесконечной пустоте можно обрести новую жизнь.
Роли в картине сыграли Энди Лау
, Джеки У
, Ли Сюэцзянь
, Ша И
, Нин Ли
, Зина Блахусова
, Чжу Яньманьцзы
, Реджина Вань
, Фэнъи Чжан
, Чжифэй Ван
и другие.
В основу фильма лёг роман культового китайского писателя-фантаста Лю Цысиня, чьи книги (в том числе «Тёмный лес» и «Вечная жизнь Смерти») стали культурным феноменом и принесли автору множество престижных литературных наград. В конце 2023 года на Netflix выйдет сериал по ещё одному его произведению — «Задача трёх тел
».
Первый фильм о «Блуждающей Земле» вышел в 2019 году и, собрав в мировом прокате более 700 миллионов долларов, стал одной из самых кассовых картин в Поднебесной и пятой самой кассовой неанглоязычной лентой в мире. «Блуждающая Земля 2» — приквел к первой части, поэтому просмотр можно смело начинать со второго фильма.
Бюджет «Блуждающей Земли 2» составил 90 миллионов долларов. Съёмки под чутким надзором 20 научных консультантов проходили на 17 студиях: для фильма было построено более 50 000 кв. метров декораций, включая огромный аэропорт. На площадке раотало около 22 000 статистов и актеров массовки из разных стран, в том числе из России.
В российский прокат «Блуждающая Земля 2
» выйдет 12 апреля, в День космонавтики.
обсуждение >>