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Смертельный номер: новый тизер аниме «Поднятие уровня в одиночку»

23 марта
2023 год

Новости кино >>
23 марта 2023
Студия A-1 PicturesГоспожа Кагуя», «Ликорис Рекойл») показала новый тизер «Поднятия уровня в одиночку». Премьера сериала по хитовой веб-новелле Чхугона состоится зимой 2024 года.


Более десяти лет прошло с тех пор, как на Земле повсеместно открылись порталы, соединяющие наше измерение с другими мирами, полными чудовищ и магии. За это время некоторые люди развили особые навыки и стали известны как «охотники», призванные убивать монстров. Джин Ву Сон — охотник самого низкого ранга. Во время зачистки сложного подземелья, обнаруженного внутри другого измерения, он получает летальную рану. Находясь на грани жизни и смерти, Джин Ву ненароком выполняет скрытый квест и начинает повышать уровень, используя таинственную игровую систему.

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Командует проектом Сюнсукэ Накасигэ (режиссер эпизодов «Ура мечте!»), сценарий адаптирует Нобору КимураБандитос»), за дизайн персонажей отвечает Томоко СудоСиний экзорцист»), а музыку пишет Хироюки СаваноАтака титанов», «Убей или умри»).

Смертельный номер: новый тизер аниме «Поднятие уровня в одиночку»

Фэнтезийная веб-новелла «Поднятие уровня в одиночку» корейского автора Чхугона начала свой путь в 2016 году и завершилась через пять лет на 179 главе. В 2018 году художник Чан Сон Рак, более известный под псевдонимом Дабу, адаптировал роман в вебтун.
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№ 1
Дарья Логич   23.03.2023 - 10:11
Ого, даже как-то необычно, что это корейская новелла, а не японская. Но так то тема нормальная выбрана, интересная. Почему бы не посмотреть тем, кто любит жанр читать далее>>
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Смертельный номер: новый тизер аниме «Поднятие уровня в одиночку» фотографии
Смертельный номер: новый тизер аниме «Поднятие уровня в одиночку» фотографии
Смертельный номер: новый тизер аниме «Поднятие уровня в одиночку» фотографии
Смертельный номер: новый тизер аниме «Поднятие уровня в одиночку» фотографии
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