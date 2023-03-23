Смертельный номер: новый тизер аниме «Поднятие уровня в одиночку»

Студия A-1 Pictures
(«Госпожа Кагуя
», «Ликорис Рекойл
») показала новый тизер «Поднятия уровня в одиночку
». Премьера сериала по хитовой веб-новелле Чхугона
состоится зимой 2024 года.
Более десяти лет прошло с тех пор, как на Земле повсеместно открылись порталы, соединяющие наше измерение с другими мирами, полными чудовищ и магии. За это время некоторые люди развили особые навыки и стали известны как «охотники», призванные убивать монстров. Джин Ву Сон — охотник самого низкого ранга. Во время зачистки сложного подземелья, обнаруженного внутри другого измерения, он получает летальную рану. Находясь на грани жизни и смерти, Джин Ву ненароком выполняет скрытый квест и начинает повышать уровень, используя таинственную игровую систему.
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«Синий экзорцист» — еще одно аниме от студии A-1 Pictures
Командует проектом Сюнсукэ Накасигэ
(режиссер эпизодов «Ура мечте!
»), сценарий адаптирует Нобору Кимура
(«Бандитос
»), за дизайн персонажей отвечает Томоко Судо
(«Синий экзорцист
»), а музыку пишет Хироюки Савано
(«Атака титанов
», «Убей или умри
»).
Фэнтезийная веб-новелла «Поднятие уровня в одиночку» корейского автора Чхугона начала свой путь в 2016 году и завершилась через пять лет на 179 главе. В 2018 году художник Чан Сон Рак
, более известный под псевдонимом Дабу, адаптировал роман в вебтун
.
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