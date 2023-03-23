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Инна Шалыто рассталась с постом гендиректора Роскино

23 марта
2023 год

Новости кино >>
23 марта 2023

Инна Шалыто рассталась с постом генерального директора Роскино. Согласно пресс-службе компании, освободившееся место временно заняла первый заместитель генерального директора Екатерина Наумова.

Инна Шалыто
фото: rbc.ru

Шалыто пришла на смену Евгении Марковой в конце апреля 2022 года. При ней Роскино переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на новые рынки Азии, региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и СНГ. В частности, компания организовала участие российской киноиндустрии в крупных международных рынках контента в Азии (Вьетнам, Южная Корея, Япония, Индия) и на Ближнем Востоке (ОАЭ). Дни российского кино за рубежом Russian Film Festival, организованные Роскино при поддержке Минкультуры России, в прошлом году прошли в 19 странах, включая Индию, ОАЭ, Иорданию, Бахрейн, Китай, Таиланд, Сербию и другие. Всего было проведено 25 мероприятий под брендом RFF. Кроме того, получили развитие образовательные инициативы: компания при поддержке Минкультуры России запустила образовательный бренд ROSKINO Academy и реализовала программу семинаров для российских кинематографистов, направленную на изучение специфики новых рынков, с привлечением международных экспертов.

Роскино является правопреемником Совэкспортфильма, созданного в 1924-м. Руководителями компании были Олег Руднев, Григорий Геворкян и Екатерина Мцитуридзе, проработавшая на посту с 2011-го по 2020-й.
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