Алексей Маклаков сыграл в современной версии «Фитиля»

Стартовали съемки второго сезона социального, мультижанрового киножурнала «Вслух!» — современного переосмысления выпускавшегося с начала 1960-х «Фитиля», которое вскоре можно будет увидеть в VK, Rutube, OK, Яндекс Дзен, а с этого года и в кинотеатрах. За производство отвечает кинокомпания «АРТОС» при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба «ИРИ».
фото: пресс-служба Института развития интернета
До конца года будет выпущено 48 выпусков журнала. В каждой серии зрителя покажут три художественные новеллы на актуальные темы российской и международной повестки. Всего в 2023-м кинематографисты планируют снять 144 художественные новеллы полюбившегося широкому зрителю киноальманаха. Главным перспективным фокусом для журнала создатели считают молодежь.
В 2022-м новеллы «Толерантный перелёт», «Выбор», «Памятник» киножурнала посмотрели миллионы зрителей в России и за рубежом. В этом году полюбившийся зрителям проект выйдет в более чем 1200 кинотеатрах Фонда кино.
фото: пресс-служба Института развития интернета
Съемки первых шести новелл прошли на различных съемочных площадках в середине марта, в них приняли участие Алексей Маклаков, Павел Абдалов, Лина Весёлкина, Всеволод Хованский, Светлана Харалампидис, Владимир Дегтяренко, Макар Карелин, Елизавета Зубкова и другие актеры. Режиссерами этих киноминиатюр выступили Вадим Гетц и Константин Харалампидис. Первый выпуск второго сезона, состоящий из новелл «Надежда», «Одна дорога» и «Мы все поняли», будет посвящен женщинам, их радостям и печалям.
Авторы обещают, что в этом году «Вслух!» станет еще более актуальным, острым и разножанровым – создатели будут экспериментировать с подачей киноновелл: от мокьюментари, военной драмы до музыкального клипа, сатиры и лирической комедии.
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