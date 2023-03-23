Премьера «Изгоя» с Андреем Фроловым состоится 26 марта

Зрителям поведают о бывшем майоре полиции. Георгий Белоног живет в вагончике на берегу Финского залива. Пять лет назад при странных обстоятельствах без вести пропал его отец. Прокуратура быстро закрыла дело и объявила отца погибшим. Такой исход не устроил Георгия, но обнаружить родственника живым или найти его убийцу у майора не получилось. Чувство вины перед матерью и бабушкой заставило Белонога поселиться подальше от семьи.
По словам автора идеи и соавтора сценария Александра Бурцева, «тему будущего фильма долго разрабатывали. Это было совместное творчество продюсеров и авторов сценария, которое, в итоге, удачно воплотила кинокомпания "Триикс Медиа". Жажда справедливости и праведной мести, подкрепленные профессиональными навыками, творят чудеса. Злодеи, много лет скрывавшиеся от наказания, изобличены и получили по заслугам. Главная мысль детектива – добро и справедливость всегда побеждают».
фото: пресс-служба Пятого канала
Единственным другом Георгия является пес Каспер. Его сыграл настоящий актер БДТ — собака Шани. В ее графике было девять рабочих смен. Из-за особенностей породы бордер-колли – небольшого размера – одну из сцен пришлось снимать монтажно в несколько приемов. По сценарию животное должно было наброситься на преступника и укусить его, но добродушный характер Шани не позволил ей напасть на человека. Изображать преступника пришлось дрессировщику, отдельно снимали прыжок, падение и укус.
Спустя пять лет прошлое дало о себе знать. В город вернулась бывшая возлюбленная Белонога. Когда-то она бросила его без объяснения причины и уехала в Москву. К тому же в город приезжает новый прокурор. По стечению обстоятельств его жена – сестра Белонога, Татьяна. На руках у прокурора папка с компроматом на местного авторитета, которая стоила служителю закона и его супруге жизни. Спастись удается только пятилетнему сыну (Мирон Проворов), он сбегает от бандитов в лес.
фото: пресс-служба Пятого канала
«Мне очень понравилась команда. Интересно было сниматься с Андреем Фроловым и Глафирой Козулиной, они классные. Съемки для меня были не сложные. Особенно запомнились сцены с волками. Хоть это и были волковидные собаки, взгляд у них точно был не добрый. Еще интересно было сниматься на катере. Я очень надеюсь, что зрители будут переживать за моего киногероя», — рассказал Мирон Проворов.
Работа над сериалом велась чуть больше двух недель в Ленинградской области, окрестностях Ладоги, на побережье Финского залива и в храме Андрея Первозванного.
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