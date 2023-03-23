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Премьера «Изгоя» с Андреем Фроловым состоится 26 марта

23 марта
2023 год

Новости кино >>
23 марта 2023

На Пятом канале 26 марта в 11:45 состоится премьера четырехсерийного детектива «Изгой» с Андреем Фроловым в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала, в мини-сериале также заняты Алексей Нилов, Глафира Козулина и Андрей Горбачёв.

Премьера «Изгоя» с Андреем Фроловым состоится 26 марта
фото: пресс-служба Пятого канала

Зрителям поведают о бывшем майоре полиции. Георгий Белоног живет в вагончике на берегу Финского залива. Пять лет назад при странных обстоятельствах без вести пропал его отец. Прокуратура быстро закрыла дело и объявила отца погибшим. Такой исход не устроил Георгия, но обнаружить родственника живым или найти его убийцу у майора не получилось. Чувство вины перед матерью и бабушкой заставило Белонога поселиться подальше от семьи.

По словам автора идеи и соавтора сценария Александра Бурцева, «тему будущего фильма долго разрабатывали. Это было совместное творчество продюсеров и авторов сценария, которое, в итоге, удачно воплотила кинокомпания "Триикс Медиа". Жажда справедливости и праведной мести, подкрепленные профессиональными навыками, творят чудеса. Злодеи, много лет скрывавшиеся от наказания, изобличены и получили по заслугам. Главная мысль детектива – добро и справедливость всегда побеждают».

Премьера «Изгоя» с Андреем Фроловым состоится 26 марта
фото: пресс-служба Пятого канала

Единственным другом Георгия является пес Каспер. Его сыграл настоящий актер БДТ — собака Шани. В ее графике было девять рабочих смен. Из-за особенностей породы бордер-колли – небольшого размера – одну из сцен пришлось снимать монтажно в несколько приемов. По сценарию животное должно было наброситься на преступника и укусить его, но добродушный характер Шани не позволил ей напасть на человека. Изображать преступника пришлось дрессировщику, отдельно снимали прыжок, падение и укус.

Спустя пять лет прошлое дало о себе знать. В город вернулась бывшая возлюбленная Белонога. Когда-то она бросила его без объяснения причины и уехала в Москву. К тому же в город приезжает новый прокурор. По стечению обстоятельств его жена – сестра Белонога, Татьяна. На руках у прокурора папка с компроматом на местного авторитета, которая стоила служителю закона и его супруге жизни. Спастись удается только пятилетнему сыну (Мирон Проворов), он сбегает от бандитов в лес.

Премьера «Изгоя» с Андреем Фроловым состоится 26 марта
фото: пресс-служба Пятого канала

«Мне очень понравилась команда. Интересно было сниматься с Андреем Фроловым и Глафирой Козулиной, они классные. Съемки для меня были не сложные. Особенно запомнились сцены с волками. Хоть это и были волковидные собаки, взгляд у них точно был не добрый. Еще интересно было сниматься на катере. Я очень надеюсь, что зрители будут переживать за моего киногероя», — рассказал Мирон Проворов.

Работа над сериалом велась чуть больше двух недель в Ленинградской области, окрестностях Ладоги, на побережье Финского залива и в храме Андрея Первозванного.
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№ 2
Pumpkin   23.03.2023 - 15:37
этот актер Фролов если честно на бандита больше похож ахахах но вообще как всегда стандартно 5 канал делает какую-то ерунду)) читать далее>>
№ 1
Киноман1985   23.03.2023 - 15:15
Конечно смотреть не буду, уверен мини-сериал станет хорошим и приятным отдыхом для любителей этого жанра, да и 5 канала в целом. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Премьера «Изгоя» с Андреем Фроловым состоится 26 марта фотографии
Премьера «Изгоя» с Андреем Фроловым состоится 26 марта фотографии
Премьера «Изгоя» с Андреем Фроловым состоится 26 марта фотографии
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