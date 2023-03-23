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Макар Запорожский станет «Стражником» 27 марта

23 марта
2023 год

Новости кино >>
23 марта 2023
На НТВ 27 марта в 20.00 состоится премьера 16-серийного детектива Алексея Быстрицкого «Стражник». Главные роли в проекте исполняют Макар Запорожский, Николай Козак, Яна Енжаева и Максим Щёголев, сообщает пресс-служба телеканала.

Макар Запорожский станет «Стражником» 27 марта
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В центре истории – спецназовец Михаил Царёв (Запорожский). Он возвращается в родной город в Мурманской области, чтобы вместе с семьей отпраздновать юбилей отца, полковника полиции и начальника местного управления Росгвардии. Но прямо за праздничным столом ресторана Николая Царёва (Козак) арестовывают по подозрению в коррупции. Михаил вступается за отца и даже затевает потасовку с группой захвата, его с трудом удается утихомирить. Молодой, но амбициозный следователь Юлия Борисоглебская (Енжаева) заявляет, что Николай, используя высокую должность в Росгвардии, опутал поборами половину предпринимателей в городе и должен понести заслуженное наказание.

«Герой, которого я играю, зачастую мог быть не прав и периодически допускал этот факт. Однако он болезненно воспринимает всякое проявление несправедливости в жизни. Хотя, мне кажется, как таковой справедливости в мире не существует. Мой герой может хладнокровно убить человека, чтобы самому не оказаться на его месте. Он может действовать вне правового поля, но при этом сам всегда упоминает "закон". Так что я играю сомнительного персонажа, но таким его воспитали, с "воспаленным" чувством справедливости», – делится Макар Запорожский.

Макар Запорожский станет «Стражником» 27 марта
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Михаил не верит в виновность отца, как и его друг детства Руслан Гранин (Щёголев), майор и перспективный офицер ОВО Росгвардии. Для обоих отец Михаила всегда был идеалом офицера и честного человека. Михаил считает, что всем обязан отцу, и, чтобы докопаться до истины, уверен, что для этого нужно попасть в систему и понять ее изнутри. Но ни одна проверка не пропустит его на офицерскую должность, максимум – простым сержантом. Михаил соглашается, ведь единственное, чего он хочет – добиться правды, то есть – оправдать отца. Но правда, которую он так отчаянно пытается узнать, перевернет все в жизни Михаила с ног на голову, и он не раз пожалеет о том, что захотел ее узнать.

Съемки проходили в разнообразных локациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая дебаркадер, Лютеранское кладбище, гидроэлектростанцию и действующий ИВС – изолятор временного содержания, где по сюжету находится отец главного героя. Несколько съемочных смен было на заводе имени С.П. Воскова – именно здесь когда-то работал известный на весь мир оружейник Мосин, здесь же трудились Дегтярев и Токарев. По сюжету на этом заводе происходит ограбление и захват машины инкассаторов.

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В детективе много экшна и трюковых сцен: стрельба, захваты, драки, взрывы, погони на мотоциклах и автомобилях. В съемках задействовано свыше десяти видов и 50 единиц настоящего оружия, а также спецтранспорт: пожарные машины, машины ГИБДД, ППС и следственного комитета, армейский бронированный автодорожник «Тигр». В сериале приняли участие действующие сотрудники спецназа.

«Моя героиня стреляет из разного вида оружия, участвует в погонях, проводит задержания. У меня не возникало никаких трудностей, ведь рядом с нами на площадке всегда был постановщик трюков, который помогал нам во всём, включая обращение с оружием. Самым сложным съемочным днем для меня была смена, когда по сюжету в мою героиню и ее помощников стреляли с проезжающего мимо мотоцикла, а потом бросали гранату. Помню, как мы начали снимать эту сцену: я выхожу на свою точку, стою, говорю текст и прямо за спиной чувствую, что сейчас все начнется, и у меня в голове проносится мысль: "Как я буду себя вести? Что я буду делать?". И тут действительно кидают гранату. Я забегаю за машину, падаю на землю, она взрывается, и это так громко! Закладывает уши, летят комья земли – земля в волосах, на лице, везде. Я выхватываю пистолет, начинаю стрелять и бегу – при том, что я на каблуках. Эти съемки были достаточно сложными, жёсткими и будоражащими», — вспоминает Яна Енжаева.



У Макара Запорожского отличная физическая подготовка, но перед началом съемок ему пришлось усиленно тренироваться, оттачивать отдельные элементы единоборств, чтобы справиться с ролью опытного спецназовца. «Если говорить о физической подготовке, то я занимался с инструктором по рукопашному бою и стрелковой подготовке спецподразделения "Альфа". Он научил меня тому, что я должен транслировать и внушать своему объекту. Я был за рулем УАЗа, джипа, научился ездить на ПАЗике с двойным сцеплением», – рассказал актер.
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№ 2
Pumpkin   23.03.2023 - 15:41
эх, Запорожский, а какие надежды были после Молодежки. Мог и в более крупные актеры выбиться... а теперь играет на нтв во всякой фигне( читать далее>>
№ 1
Киноман1985   23.03.2023 - 15:22
Козака все знают, а Макара в первые слышу. Радует, что он еще готовился к роли, не часто про такое пишут. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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