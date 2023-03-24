Павел Деревянко застрянет в прошлом в сериале «Сансара»

«Сансара» — это история о человеке, который потерял настоящее и застрял в прошлом. Время для него идет в обратную сторону, каждый новый день начинается утром предыдущего. Чтобы вернуться к нормальному течению времени, герою предстоит исправить совершенные ошибки, но для начала их нужно признать, а с этим у него большие проблемы.
Фантастический сеттинг, вдохновленный контрамоцией (термин для обозначения обратного движения во времени) братьевСтругацких из повести «Понедельник начинается в субботу», и эзотерические смыслы самого понятия «Сансары» только подчеркивают реальность проблем, стоящих перед главным героем в исполнении Павла Деревянко. А героиня Кристины Асмус попытается пролить свет на эту историю.
фото: Пресс-служба Okko
Главной музыкальной темой сериала и основным мотивом для создания сюжета стала песня Басты «Сансара».
«Съемки проходили в Санкт-Петербурге, для нас последний раз в сезоне развели мосты, город создавал особую атмосферу загадочности, которая была необходима проекту. В Петербурге была собрана отличная команда, благодаря людям и любви к друг другу мы смогли сделать этот сложный, но очень интересный сериал», — рассказала Мария Агранович.
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