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Павел Деревянко застрянет в прошлом в сериале «Сансара»

24 марта
2023 год

Новости кино >>
24 марта 2023

Премьера сериала «Сансара» с Павлом Деревянко и Кристиной Асмус в главных ролях состоится 6 апреля в Okko. Режиссером проекта выступила Мария АграновичThe Телки»), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Павел Деревянко застрянет в прошлом в сериале «Сансара»
фото: Пресс-служба Okko

«Сансара» — это история о человеке, который потерял настоящее и застрял в прошлом. Время для него идет в обратную сторону, каждый новый день начинается утром предыдущего. Чтобы вернуться к нормальному течению времени, герою предстоит исправить совершенные ошибки, но для начала их нужно признать, а с этим у него большие проблемы.

Фантастический сеттинг, вдохновленный контрамоцией (термин для обозначения обратного движения во времени) братьев Стругацких из повести «Понедельник начинается в субботу», и эзотерические смыслы самого понятия «Сансары» только подчеркивают реальность проблем, стоящих перед главным героем в исполнении Павла Деревянко. А героиня Кристины Асмус попытается пролить свет на эту историю.

Павел Деревянко застрянет в прошлом в сериале «Сансара»
фото: Пресс-служба Okko

Главной музыкальной темой сериала и основным мотивом для создания сюжета стала песня Басты «Сансара».

«Съемки проходили в Санкт-Петербурге, для нас последний раз в сезоне развели мосты, город создавал особую атмосферу загадочности, которая была необходима проекту. В Петербурге была собрана отличная команда, благодаря людям и любви к друг другу мы смогли сделать этот сложный, но очень интересный сериал», — рассказала Мария Агранович.

Павел Деревянко застрянет в прошлом в сериале «Сансара»
фото: Пресс-служба Okko

В кадре компанию Асмус и Деревянко составили Ольга Сутулова, Константин Крюков, Павел Чинарев, Илья Борисов, Ольга Лапшина, Александр Мизев, Анна Зайкова и другие. Производством сериала для Okko занималась компания «Медиаслово».
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№ 2
Киноман1985   24.03.2023 - 16:17
Хорошо, что для Окко кино снимали. Можно будет посмотреть. Хотя многого ждать не буду. Сам по себе Питер мрачный город. История то же не жизнерадостная. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   24.03.2023 - 14:13
ну вообще кстати весьма прикольно, по-моему. Плюс актеров выбрали даже нетипичных. И Асмус я уже точно сто лет не видела нигде, хоть узнать, как она выглядит читать далее>>
Всего сообщений: 2
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