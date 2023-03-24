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Юлия Хлынина стала соседкой бизнесмена Егора Корешкова

24 марта
2023 год

Новости кино >>
24 марта 2023
Егор Корешков и Юлия Хлынина приступили к съемкам в лирической комедии «Соседка». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Good Story Media, которая занимается производством проекта для телеканала ТНТ.

Юлия Хлынина стала соседкой бизнесмена Егора Корешкова
фото: Пресс-служба компании Good Story Media

В центре сюжета – 35-летний Федор Садовский (Егор Корешков), деликатный бизнесмен с безупречной репутацией. Он сумел превратить свою одержимость чистотой в источник заработка, открыв собственную клининговую компанию. Однако даже успешный бизнес не помогает Федору выйти из тени своего отца – советского космонавта, в честь которого на доме в центре Москвы установлена мемориальная доска. В его жизни давно нет места ни новым людям, ни уж тем более подвигам. График его жизни сформирован безукоризненно – по средам его приходит проведывать мама (Анастасия Светлова), по субботам – единственный друг Боря (Дмитрий Лысенков).

Однако встреча с новой соседкой Аленой (Юлия Хлынина), которая переехала в Москву из Сальска, меняет жизнь главного героя на сто восемьдесят градусов. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но это только на первый. Ситуация обостряется наличием у Алены бывшего мужа – вспыльчивого и ревнивого ВДВшника Сереги (Алексей Чадов), который пытается вернуть ее любыми способами несмотря на состоявшийся развод.

Юлия Хлынина стала соседкой бизнесмена Егора Корешкова
фото: Пресс-служба компании Good Story Media

«У Федора довольно своеобразный мир. Он шел строго по известным ему «тропинкам», не отходя от свода правил и удобного режима, которые он выстраивал уже более трех десятков лет. Но появилась Алена, став неожиданно одним из самых важных людей в его жизни. Он не знает, как себя нужно вести, ему не понятны слова, которыми она изъяснятся – он абсолютно растерян. Его мир пошатнулся и теперь заново выстраивается, вбирая в себя мир Алены. Это романтичная, трогательная история, которая заставит попереживать и посмеяться», — отметил Егор Корешков.

Режиссером-постановщиком сериала стал Байбулат БатуллинЧума!»), за сценарий отвечала Светлана ШтебаПоехавшая»). В качестве художника-постановщика выступает Ольга ХлебниковаАритмия», «Шторм»).

Премьера сериала «Соседка» состоится на ТНТ в 2024 году.
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обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   24.03.2023 - 16:19
Ну если Корешков сказал, что можно будет посмеяться, значит так оно и есть. Тем более для ТНТ трудились. Не забыть бы только, что оно выйдет, ждать прилично долго. читать далее>>
№ 1
Pumpkin   24.03.2023 - 14:15
пока не похоже на что-то слишком ужасное. так что думаю, что у кино есть потенциал. посмотрим, тем более Корешков очень даже приятный актер читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Байбулат БатуллинЕгор КорешковДмитрий ЛысенковАнастасия СветловаОльга Хлебникова (II)Юлия ХлынинаАлексей ЧадовСветлана Штеба
фильмы
АритмияПоехавшаяСоседкаЧума!Шторм

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Юлия Хлынина стала соседкой бизнесмена Егора Корешкова фотографии
Юлия Хлынина стала соседкой бизнесмена Егора Корешкова фотографии
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