Юлия Хлынина стала соседкой бизнесмена Егора Корешкова

Егор Корешков и Юлия Хлынина приступили к съемкам в лирической комедии «Соседка». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Good Story Media, которая занимается производством проекта для телеканала ТНТ.
фото: Пресс-служба компании Good Story Media
В центре сюжета – 35-летний Федор Садовский (Егор Корешков), деликатный бизнесмен с безупречной репутацией. Он сумел превратить свою одержимость чистотой в источник заработка, открыв собственную клининговую компанию. Однако даже успешный бизнес не помогает Федору выйти из тени своего отца – советского космонавта, в честь которого на доме в центре Москвы установлена мемориальная доска. В его жизни давно нет места ни новым людям, ни уж тем более подвигам. График его жизни сформирован безукоризненно – по средам его приходит проведывать мама (Анастасия Светлова), по субботам – единственный друг Боря (Дмитрий Лысенков).
Однако встреча с новой соседкой Аленой (Юлия Хлынина), которая переехала в Москву из Сальска, меняет жизнь главного героя на сто восемьдесят градусов. На первый взгляд, между ними нет ничего общего, но это только на первый. Ситуация обостряется наличием у Алены бывшего мужа – вспыльчивого и ревнивого ВДВшника Сереги (Алексей Чадов), который пытается вернуть ее любыми способами несмотря на состоявшийся развод.
фото: Пресс-служба компании Good Story Media
«У Федора довольно своеобразный мир. Он шел строго по известным ему «тропинкам», не отходя от свода правил и удобного режима, которые он выстраивал уже более трех десятков лет. Но появилась Алена, став неожиданно одним из самых важных людей в его жизни. Он не знает, как себя нужно вести, ему не понятны слова, которыми она изъяснятся – он абсолютно растерян. Его мир пошатнулся и теперь заново выстраивается, вбирая в себя мир Алены. Это романтичная, трогательная история, которая заставит попереживать и посмеяться», — отметил Егор Корешков.
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