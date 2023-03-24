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Сериал «Семья» возвращается со вторым сезоном 27 марта

24 марта
2023 год

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24 марта 2023
Второй сезон комедийного сериала «Семья» с Еленой Валюшкиной стартует 27 марта на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Семья» возвращается со вторым сезоном 27 марта
фото: Пресс-служба ТНТ

К своим ролям в продолжении проекта также вернутся Сергей Удовик, Степан Девонин, Екатерина Ильина, Артемий Шаффер, Вероника Мохирева, Евгений Антропов, Мария Белоненко, Виталия Корниенко и Василиса Немцова.

По сюжету у родителей после переезда младшего сына появляется много свободного времени, которое они могут потратить на себя. Вадим и Оля становятся молодыми родителями. Тимофей и Юля обживаются в новом таунхаусе, привыкают к району и соседям, а их дочки Яна и Настя знакомятся с новой школой, кружками, секциями и заводят друзей. Паша и Марина познают прелести совместного быта на съемной квартире, пытаясь справляться с сюрпризами взрослой жизни и не забывать про романтику.

Сериал «Семья» возвращается со вторым сезоном 27 марта
фото: Пресс-служба ТНТ

«Во втором сезоне моя героиня остается той самой доброй и заботливой мамой, которая искренне старается помочь всем своим детям, а те – очень любят и ценят ее заботу. Но при этом она не забывает о том, что она не только мама, но и в первую очередь женщина, жена, у которой тоже есть своя жизнь», — отметила Валюшкина.

Режиссерское кресло вновь занял Михаил ШулаевГусар-2»). Над сценарием работали авторы «Года культуры» Илья Швецов, Кирилл Рубаненко, Василий Петяев, Святослав Гостюхин, Дмитрий Земляных и Александр Виниченко.
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