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«Заполярный вальс» с Татьяной Лялиной стартует 27 марта

24 марта
2023 год

Новости кино >>
24 марта 2023
Премьера многосерийной мелодрамы «Заполярный вальс» состоится 27 марта на телеканале «Россия». Главные роли в сериале исполнили Татьяна Лялина, Алексей Анищенко, Олег Фомин, Ольга Кабо, Нил Кропалов и Алена Коломина, сообщает пресс-служба телеканала.

«Заполярный вальс» с Татьяной Лялиной стартует 27 марта
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету у Алены Бельковой (Лялина) есть все, о чем можно мечтать, но рядовая санитарная экспедиция в Заполярье неожиданно полностью меняет привычный уклад ее жизни. Возвращение в Санкт-Петербург приносит Алене одни разочарования: она становится свидетельницей неприглядного поступка своего отца, отношения с женихом портятся, работа больше не приносит радости. Девушку все сильнее тянет в Заполярье. И, бросив все, она уезжает обратно в Белозерск работать простым врачом в скромной областной больнице. Север всегда жил в сердце Алены: там она чувствовала себя нужной, там провела свои детские годы среди оленей и бескрайней тундры, и именно там с помощью нового знакомого, очаровательного пилота вертолета Миши, может узнать тайну своей матери, пропавшей без вести двадцать лет назад.

«Главная интрига фильма кроется в событиях двадцатилетней давности, которые тревожат и беспокоят главную героиню. И в желании найти правду и докопаться до истины она начинает собственное расследование той давней, но не забытой истории. Но, конечно, прежде всего, это картина о любви. Любви к месту, где она выросла, к Северу, к природе, к белым ночам. К мужчине, с которым ее сводит судьба. К профессии и к людям», — рассказал режиссер Феликс Герчиков.

Съемки многосерийного фильма проходили в Москве и Санкт-Петербурге, а также на Кольском полуострове – в отрогах горного массива Хибины, в Мурманске, Кировске, Мончегорске. В этих же городах проводился и кастинг артистов, который занял около полугода. Авторам фильма было важно не только создать слаженный актёрский ансамбль, но и показать настоящих жителей этого сурового края. Съёмки на Севере проходили летом, и белые ночи внесли свои коррективы в процесс.
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Алексей АнищенкоФеликс ГерчиковОльга КабоАлёна КоломинаНил КропаловТатьяна ЛялинаОлег Фомин
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